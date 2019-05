Di Giacinto a Pratoranieri: «Quartiere dimenticato, noi lo valorizzeremo»

FOLLONICA – “Il programma di governo della coalizione di centrodestra che sostiene la mia candidatura a sindaco di Follonica è ormai depositato ed è di dominio pubblico, ma rimane ancora aperto, secondo il metodo che avevamo annunciato sin dal giorno della mia presentazione” afferma Massimo Di Giacinto, candidato sindaco di Follonica per il centrodestra.

“E resta aperto perché la partecipazione dei cittadini alle decisioni da prendere per il governo della città non può conoscere soste né rotture. Per questo – insieme con i rappresentanti delle forze della coalizione: Lista civica Massimo Di Giacinto Sindaco, Lega, Fratelli d’Italia – proseguiamo nella campagna d’ascolto e confronto in città – continua Di Giacinto – una nuova tappa del nostro gazebo è prevista a Pratoranieri sabato 4 maggio alle ore 18 e il nostro gazebo sarà in viale Italia 204, all’altezza del Life Cafè”.

“Ci sarà, come di consueto, la lavagna sulla quale i cittadini potranno scrivere idee, proposte, problemi e richieste – conclude il candidato sindaco – Li ascolteremo ed esporremo i nostri progetti per Follonica e in particolare per Pratoranieri, il quartiere turistico per eccellenza della nostra città, che però non è stato valorizzato come merita dalle amministrazioni comunali di centrosinistra che si sono succedute al governo. La mia nuova amministrazione è pronta a portare il vento del cambiamento”.