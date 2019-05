Commissariato, Pd: «Centrodestra e Lega senza vergogna, speculano sul lavoro degli altri»

FOLLONICA – «Centrodestra e Lega senza vergogna. Il parlamentare Lolini rispetti il lavoro degli altri invece che speculare in campagna elettorale su meriti non suoi» questo il duro commento del segretario territoriale del Partito Democratico, Gesuè Ariganello, sull’intervento del parlamentare leghista.

«L’uscita del parlamentare della lega, Lolini – attacca Ariganello – che si vuole prendere il merito di una vicenda, il commissariato di polizia a Follonica in cui non ha fatto nulla, denota il solito sistema che contraddistingue la lega nord in tutti i territori, e Follonica non fa eccezione. Mai il parlamentare Lolini ha mosso un dito per Follonica, se non per farsi i selfie(come il suo capo salvini) in sala del consiglio comunale. Appropriarsi del lavoro degli altri, in questo caso del partito democratico e di tutto il centrosinistra di Follonica è un tentativo incredibile oltre che imbarazzante».

«Il lavoro del sindaco e del gruppo consiliare – dice il segretario democratico – ancora in corso di definizione, non è in vendita al miglior offerente ma è, e speriamo sarà, un patrimonio della città che non permettiamo venga usato da chi nulla ha fatto in questi anni per mettersi una stelletta che non gli appartiene. Questo modo di fare campagne elettorale, tutta fatta sulla pelle degli avversari invece che sulla proposta alternativa, appropriandosi addirittura del lavoro altrui mette ancora meglio in evidenza la differenza fra il progetto del centrosinistra e delle destre».

«Noi faremo campagna elettorale per Follonica – conclude Ariganello – non mistificando la realtà, né attribuendosi meriti inesistenti, ma rilanciando il progetto su Follonica per e con i cittadini».