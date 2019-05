Commissariato in città, Acquilino: «Grazie a Lolini per l’impegno, ma il merito è del sindaco»

FOLLONICA – “Apprendiamo dalla stampa che l’Onorevole Lolini si sta impegnando affinché il commissariato di polizia approdi a Follonica, perseguendo un percorso iniziato e sostenuto dalla Lega” a dirlo è Salvatore Acquilino, capolista della civica Andrea Benini sindaco.

“Riconosciamo al consigliere Pizzichi, peraltro all’epoca della mozione non ancora esponente della Lega locale – aggiunge il capolista – di aver proposto l’insediamento del commissariato in città, ma lo fece quando si stava provvedendo ad ampliare la caserma dei carabinieri, spostare quella della Finanza e riorganizzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio: sarebbe stato impensabile tentare anche la strada del commissariato. Tempi e modi contano eccome per il successo di un’operazione, e per questo si arrivò alla bocciatura della mozione: per mancanza del contesto e delle condizioni. Non ci pare che vi furono altri tentativi o altre richieste fino a quando non fu lo stesso Andrea Benini a proporre di attivare l’iter per l’insediamento del nuovo commissariato, nello stesso momento in cui erano favorevoli i presupposti avendo anche a disposizione gli spazi idonei”.

“È con la determinazione che contraddistingue Andrea Benini, che l’obiettivo è stato raggiunto – continua Acquilino – in collaborazione con il governo attuale e quello precedente, che ha avviato l’iter presso il ministero competente con l’allora Ministro Minniti. Il nuovo commissariato sarà un successo per la Città di Follonica, perché ha saputo costruire il contesto ideale al suo insediamento e nel momento giusto, senza incorrere in inutili bocciature, che ne avrebbero precluso ogni successivo tentativo; per i suoi cittadini, che potranno avere una maggiore presenza di forze dell’ordine, per il territorio che godrà di una maggiore vigilanza. I proclami non servono a costruire solidità e sicurezza, occorre costruire territorio ed il contesto giusto per realizzare progetti ed aspettative, con determinazione ed i tempi necessari”.

“Ringraziamo l’Onorevole Lolini, anche da posizione diverse che nell’interesse pubblico devono essere superate nell’ottica del benessere collettivo anche e soprattutto su temi trasversali che vanno oltre la campagna elettorale, per l’impegno e per tener fermo l’obiettivo, ma gli ricordiamo che questo c’è, esiste e giungerà a compimento per il rigore e la motivazione dell’amministrazione di Follonica nella persona di Andrea Benini, che noi come lista civica sosteniamo ed accompagniamo nel raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati, rispettando la cautela istituzionale che sempre è necessaria – conclude Acquilino – per portare a casa il risultato, a maggior ragione in questa situazione decisionale ancora da definire nei dettagli”.