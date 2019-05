“Cambiare in Comune” incontra i cittadini: ecco i 12 candidati che sostengono Gambassi

ROCCASTRADA – «A Roccastrada sala affollata alla presentazione della lista Cambiare in Comune» a farlo sapere una nota del comitato elettorale che sostiene Mario Gambassi, candidato alla carica di sindaco nel Comune di Roccastrada.

«Dopo l’introduzione di Moreno Bellettini e l’esposizione del programma da parte del candidato a sindaco Mario Gambassi – spiega la nota – hanno preso la parola il senatore Roberto Berardi, Fabrizio Rossi, Sandro Marrini e Bruno Ceccherini esponenti del centrodestra, tutti hanno ribadito il loro appoggio fattivo al candidato sindaco Mario Gambassi e alla lista civica “Cambiare in Comune”, per mandare a casa una sinistra che da oltre 70 anni amministra il comune di Roccastrada in modo deleterio per il territorio e i suoi abitanti».

«Sono stati presentati – conclude la nota – i 12 candidati alla carica di consigliere comunale, espressione delle varie anime politiche e civiche del territorio».

La lista:

Simonetta Baccetti, laureata in pedagogia, docente in scienze umane, consigliere comunale uscente.

Ottorino Bartaletti,ex direttore commerciale, pensionato.

Francesca Bartalucci, ragioniera, perito informatico, imprenditrice settore metalmeccanico.

Moreno Bellettini, responsabile politiche sociali direttivo Ugl, pensionato.

Luciano Bognomini, viticoltore, pensionato ex dipendente Tiemme.

Carla Cangialosi, laureata in scienze politiche, impiegata contabile.

Maurizio Cianchi, ex capocantiere, pensionato metalmeccanico.

Gabriele Farinelli, avvocato.

Laura Felli, operaia agricola .

Roberto Felli, rappresentante macchine agricole, imprenditore agricolo, consigliere della federazione Roccastrada Coldiretti.

Matteo Ferrari, perito commerciale, operatore macchine agricole.

Lorenzo Giovanni Tidu, tenente colonnello dell’esercito italiano, medico veterinario.

Sabato 4 la lista si presenterà a sassofortino con un aperitivo alle ore 18.30, presso il bar Momo.