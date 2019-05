ORBETELLO – La 102esima edizione del Giro d’Italia farò tappa in Maremma: la corsa ciclistica più importante d’Italia il 13 e 14 maggio ha scelto Orbetello come punto di arrivo della terza tappa (Vinci-Orbetello) e di partenza della quarta (Orbetello-Frascati). per l’occasione sono tantissime le iniziative organizzate sul territorio lagunare e già da tempo i principali monumenti sono illuminati di rosa in onore della manifestazione.

Oggi a Orbetello nella sala consiliare del Comune si è svolta la conferenza stampa di presentazione delle due tappe della gara ciclistica, degli eventi correlati organizzati sul territorio e, con la presenza del Product Manager della Panini, Filippo Evangelisti, la presentazione dell’album di figurine dedicato alla corsa rosa con la consegna al sindaco Andrea Casamenti della “Maxi figurina” dedicata a Orbetello, che ritrae il “Mulino in rosa”. L’album sarà distribuito gratuitamente nei negozi che aderiscono al Ccn e che esporranno in vetrina le “Maxi Figurine” .

di 5 Galleria fotografica Giro d'Italia 2019 presentazione (Orbe)









Presenti alla conferenza, oltre al sindaco e a Evangelisti, anche l’assessore al turismo, Maddalena Ottali e il consigliere delegato allo sport, Matteo Mittica: «Grandi aspettative e grande impegno da parte dell’amministrazione comunale – hanno spiegato gli esponenti del Comune – nell’organizzazione dell’accoglienza degli atleti e delle squadre al seguito e grande attenzione all’impatto mediatico che questo evento sportivo avrà per la cittadina lagunare (sono previsti oltre 200 giornalisti)».

«Coinvolte, inoltre – hanno aggiunto sindaco, assessore e consigliere – nell’organizzazione degli eventi, tutte le associazioni del territorio che, a vario titolo, contribuiranno a dare risalto al Giro d’Italia con l’obiettivo di promuovere Orbetello. La Pro Loco, per esempio, nell’occasione delle feste di Maggio, organizza la “Notte Rosa” con spettacolo di Trial per la serata dell’11 Maggio».

Nel chiudere la conferenza stampa il sindaco ha fatto appello alla sensibilità dei cittadini chiedendo di esporre alle finestre di oggetti rosa per colorare tutto il territorio.

Il programma:

– 11 maggio:

– Orbetello bike for kid: gara ciclistica inserita nel calendario F.C.I. E riservata ai bambini di età compresa tra 5 e 11 anni, di varie categorie: GO, G1, G2, G3, G4, G5, G6, oltre alle categorie delle coetanee bimbe,che verranno classificate, però. distintamente rispetto ai maschietti. Circuito: Via 8 marzo e Via S.Barbara Ritrovo: Bar Binarietto. Via Franco Baghini, n.58, ore 14.00 Arrivo: da Via Francesco Zugiani e Via Franco Baghini dove verrà posto lo striscione. La gara si concluderà con i G6, verso le 18.00. Al termine inizieranno le premiazioni fino alle ore 19,00 circa.

– Gara ciclistica Fonteblanda, Memorial Daniele Angelini 82km Manifestazione aperta a tutti i cicloamatori in regola con il tessera mento per Panno 2019 aderenti all’Acsi. Fci e tutti gli altri Enti di promozione sportiva. Ritrovo/iscrizioni dalle ore 13,45 alle ore 15,00 presso Piazza dell’Uccellina Fonteblanda – costo 13 euro. Partenza ore 15,15 da Fonteblanda – info 3381919896

– Corso Blsd (Basic Life Support – early Defibrillation) La Croce Rossa Italiana di Orbetello, presso la Scuola Primaria di Neghelli, Arra un corso di base delle funzioni vitali e defibrillazione precoce per insegnare a soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione. “Presentazione del progetto cardio-protezione Orbetello” A cura della Croce Rossa Italiana di Orbetello e con la partecipazione degli alunni della scuola secondaria di 1′ grado dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani di Orbetello: ore 10.30 Simulazione RCP – Loc.Spiaggetta ore 11,30 Simulazione RCP – Piazza Eroe dei Due Mondi ore 12,15 Conferenza stampa e presentazione del Progetto cardio-protezione Orbetello – Auditorium Comunale di Orbetello.

10/12 maggio:

– Gara Long distance in kite foil: evento sportivo organizzato dalla società Canottieri Orbetello, sotto il patrocinio e Giuria della federazione Italiana Vela,Classe Kiteboarding Italia. L’evento ospiterà atleti provenienti da tutte le regioni d’Italia, i migliori si potranno sfidare in mare aperto con i campioni provenienti da diversi paesi del mondo. Giorno 10 maggio – nelle acque della Giannella (Tuscany Bay) avverrà la selezione dei 20 migliori atleti che parteciperanno alla competizione Giorno II maggio – partenza da Talamone dal 4Style e proseguirà una long Distante sino all’Isola del Giglio. con arrivo nella baia del Campate Giorno 12 maggio – rientro a Talamone al 4Style in base alle condizioni meteo.

12 maggio

– Convegno “La nuova legge regionale trasporto sanitario, cosa cambia e le nuove prospettive” A cura della C.R.I. Comitato di Orbetello Auditorium Comunale – Piazza Giovanni Paolo Il ad Orbetello con inizio alle ore 9,00 fino alle 17,00 – “Allestimento di PMA (Posto medico Avanzato) mediante montaggio di una tenda pneumatica da parte del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana II PMA rimarrà a disposizione della cittadinanza anche per l’intera giornata di lunedì 13 e martedì 14 maggio in occasione della presenza del Giro d’Italia” sul territorio del Comune di Orbetello.

IL “Giro di Paola”: con Paola Gianotti, ciclista detentrice di 3 Guinness World Record tra cui essere la donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici. Per il secondo anno consecutivo percorrerà tutte le tappe del Giro d’Italia un giorno prima dei professionisti per portare avanti la campagna di sensibilizzazione al rispetto del ciclista sulla strada. Con la partecipazione della ASD Orbetello Bike Tribe che con i propri associati accompagnerà la ciclista fino ad Orbetello. Arrivo a Orbetello alle 16 in Piazza della Repubblica.

– Passeggiata Rosa: Passeggiando e veleggiando in favore di Komen Italia Il GS Reale Stato dei Presidi, in collaborazione con il Circolo Nautico e della Vela Argentario, organizza una passeggiata con partenza alle ore 10.00 da Orbetello Piazza Eroi dei Due Mondi e percorrerà la pista ciclabile fino a Cala Galera e Porto Ercole (percorso: Orbetello – Cala Galera – Porto Ercole) . Da Cala Galera verrà percorso un tratto di Monte Filippo che domina il Porto di Cala Galera e il Porto di Porto Ercole. La passeggiata proseguirà in P.Ercole su Lungomare Andrea Doria per concludersi al Molo DE Angelis. Contemporaneamente da Cala Galera alle ore 10,00 partirà una regata con campo di gara sullo specchio d’acqua davanti alla Spiaggia della Feniglia. Le imbarca-zioni raggiungeranno l’isola delle Formiche di Burano per poi tagliare il traguardo a P.Ercole. I partecipanti alla passeggiata e d alla regata arriveranno simultaneamente al Molo De Angelis a P.Ercole dove verrà allestito un gazebo informativo di Kornen Italia (organizzazione basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno, su tutto il territorio nazionale).A tutti i partecipanti verrà offerto un pasta party presso il Bi Bar di Porto Ercole Lungomare Andrea Doria. Per il ritorno ad Orbetello dei partecipanti alla passeggiata sarà allestito un servizio navette.

11/13 maggio

GUSTATUS IN ROSA Area degustazione e vendita prodotti tipici con le aziende del territorio (Piazza Giovanni Paolo II) a cura del Consorzio Welcome Maremma di Orbetello.

19 maggio

– Gara MTB Talamone – Gran Fondo Terre di Maremma Gara di Mountain Bike di circa 38 km, con un dislivello di 1350 mt Corto circa 20km, dislivello 550 m., interamente svolta nel Parco Regionale della Maremma con partenza e arrivo a Talamone. La manifestazione permetterà alle persone che si avvicinano al cicloturismo con intenti sportivi e naturalistici di scoprire scenari ideali per la pratica della mtb.

Allestimento a tema e abbellimento delle vie cittadine del Centro Storico a cura del centro commerciale naturale di Orbetello.

La Pro loco Orbetello presenta, in occasione del Giro d’Italia, “Prendiamoci in giro”

venerdì 10 maggio: Orbetello Games, giochi a squadre tra rioni;

sabato 11 maggio: Reckless bike show, spettacolo di Bike Trial Freestyle e a seguire la Notte Rosa.

domenica 12 maggio: processione del Santo patrono e tombolata in piazza.