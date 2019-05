Arriva il campionato provinciale di cicloturismo: quattro tappe in giro per la Maremma

GROSSEO – E’ pronto a mettersi in moto il campionato provinciale Uisp di cicloturismo, che anche quest’anno propone quattro prove rivolte agli appassionati della bicicletta non competitiva. Insomma agli amatori che amano pedalare in libertà, godendosi gli scorci della Maremma.

La prima tappa sarà sabato 19 maggio dal capoluogo, con l’ottava edizione del cicloraduno Il Sole. La prova è organizzata dal Gc Euro Team, in collaborazione con la lega ciclismo Uisp, e prevede partenza alla francese dalle 7,30 alle 8,30 alla Fondazione Il Sole: proprio alla onlus sarà devoluto l’intero ricavato della manifestazione Sono due i percorsi proposti: quello cicloturistico, di 62 chilometri, che toccherà Stiacciole, Campagnatico, Batignano e Roselle; quello mediofondo, di 115 chilometri, che arriverà anche ad Arcille, Baccinello, Stribugliano, Castiglioncello Bandini.

A Campagnatico e a Stribugliano punti di controllo e di ristoro, offerto dal Camper Club Maremma. All’arrivo, invece, pasta party per tutti. Saranno premiate le prime cinque società con almeno cinque partenti. Le altre prove del campionato di cicloturismo Uisp saranno il 26 maggio con la Centochilometri della Granocchia a Paganico, il 2 giugno con il Cicloraduno Ospedalieri a Roselle, il 16 giugni con la Granfondo della Maremma a Follonica.

Per informazioni segreteria Uisp, 0564417756.