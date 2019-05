Venerdì 3 maggio la Festività del Santissimo Crocifisso con la spettacolare “Processione dei tronchi”  

SANTA FIORA – Torna a Santa Fiora venerdì 3 maggio, alle 17, la spettacolare “Processione dei tronchi” per le vie del centro storico, con cui viene celebrata ogni anno la festa della croce.

Ad essere portati in processione dai giovani del paese sono tre enormi tronchi nodosi fatti a croce e il Santissimo Crocifisso ligneo custodito nella chiesa del Convento delle Cappuccine di clausura, che viene fatto uscire solo il 3 maggio per l’adorazione dei fedeli, che ad esso attribuiscono fatti straordinari e miracolosi .

La processione ha inizio alle ore 17 dal portone della Pieve delle Sante Flora e Lucilla e vede sfilare il corteo di fedeli con la banda del paese, i gonfaloni e gli stendardi delle confraternite, attraverso via Carolina, piazza Garibaldi, via Sforza, piazza San Michele, piazza dell’Olmo, fino a raggiungere la chiesa d Sant’Agostino.

Le croci grandi e bitorzolute galleggiano in mezzo alla folla portate ciascuna da un solo uomo con un sospensorio di cuoio legato alla vita. Fede, storia e tradizione si uniscono in questa particolare celebrazione: un tempo portare le enormi croci in processione era un atto pubblico di coraggio e di maturità: il giovane dimostrava di essere pronto per il matrimonio. Oggi le croci risultano un po’ più leggere, ma portarle rimane comunque una spettacolare prova di forza ed equilibrio.

Nella giornata, in Piazza Garibaldi, saranno allestiti anche i banchetti dove poter acquistare il cedro che, secondo la tradizione, il 3 maggio l’amato deve donare alla sua donna per dimostrarle il suo amore.