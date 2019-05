Taccuino elettorale: tutti gli appuntamenti di domani nei Comuni al voto

GROSSETO – Torna il taccuino elettorale in vista dell’appuntamento con le urne per le elezioni amministrative di domenica 26 maggio Si tratta di uno spazio che il nostro quotidiano dedica al calendario delle iniziative dei partiti, dei candidati e delle liste in provincia di Grosseto e degli appuntamenti più importanti a livello provinciale. Se volete segnalare un evento della campagna elettorale scrivete a redazione@ilgiunco.net.

Venerdì 3 maggio

Scarlino – Candidato: Marcello Stella. Domani, venerdì 3 maggio, a partire dalle 18.30, aperitivo con Marcello Stella e i candidati della lista “Scarlino Insieme”, al bar Il Ritrovo a Scarlino Scalo. Sarà l’occasione per discutere con i cittadini dei problemi e delle prospettive di sviluppo della frazione, per illustrare il programma elettorale e per ascoltare dalla voce dei residenti suggerimenti e proposte per il futuro.

Follonica – Alessandro Berardi Casapound – Le elezioni amministrative sono sempre più vicine e dopo l’inaugurazione del comitato elettorale i candidati della lista CasaPound organizzano un altro incontro con i cittadini. Ospitati dal Bar Pagni, l’appuntamento è per Domani, venerdì 3 maggio alle ore 18,00. Il candidato a sindaco, Alessandro Berardi, sarà a disposizione per un confronto su vari aspetti e tematiche della città del Golfo. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e sarà un momento importante di approfondimento e confronto con i candidati della lista che saranno lieti di ascoltare idee e proposte per rendere Follonica una città migliore.

Grosseto e Follonica – Forza Italia – La deputata azzurra Mara Carfagna in visita in Maremma. Appuntamento venerdì 3 maggio: alle 17.30 a Grosseto in municipio per una conferenza pubblica e a seguire a Follonica per la cena elettorale di Forza Italia.