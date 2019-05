Si amputa due dita, prende l’auto per andare in ospedale e si scontra con un trattore

MANCIANO – Un uomo di 72 anni è finito in ospedale dopo un doppio incidente. L’uomo, questo pomeriggio, verso le 16, stava lavorando nell’orto di casa, a Manciano, quando si è procurato la semi amputazione di due dita.

L’uomo 72 anni, di Manciano, stava potando gli ulivi con una piccola motosega quando gli è sfuggita di mano causando una profonda ferita alle dita di una mano. Si è fasciato alla meglio e ha preso l’auto per andare all’ospedale di Orbetello, ma nel tragitto forse, per il dolore e l’agitazione, si è scontrato contro un trattore. Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che lo ha trasferito in ospedale.