Sette squadre in campo a Orbetello Scalo per “Una rete per La Farfalla”

ORBETELLO SCALO – Prima edizione del torneo benefico “Una rete per La farfalla”, con il calcio giovanile maremmano che scende in campo per aiutare la nota associazione grossetana dedicata alle cure palliative. Sette le squadre in campo: Gavorrano, Albinia, Argentario, Saurorispescia, Roselle, Aegilium e la padrona di casa Orbetello Scalo, che verrà coadiuvata nell’organizzazione dalla Pro Loco. Presente lo stand gastronomico Da Ettore. L’intero ricavato del torneo sarà devoluto all’Associazione.