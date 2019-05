Riqualificazione di Senzuno, Benini: «Stanziati 500 mila euro»

FOLLONICA – Un nuovo passo verso la riqualificazione della città. Saranno gli esperti dell’Università degli studi di Firenze, che hanno collaborato in questi anni con l’Amministrazione comunale, a presentare agli abitanti di Senzuno il progetto di riqualificazione dell’intero quartiere.

“Questo progetto – spiega Andrea Benini, sindaco di Follonica – rappresenta un inizio di percorso di confronto e condivisione con i quartieri, fatto sulla base di risorse e soldi stanziati e non di parole. L’Amministrazione comunale ha già stanziato 500 mila euro per la progettazione, che spiegheremo martedì 7 maggio ai cittadini e con loro cominceremo un percorso condiviso che renda Senzuno un motore turistico ancora più attrattivo per tutta la nostra città”.

“L’area interessata – continua Benini – comprende gran parte del quartiere: da via Vespucci, l’area della porta di Senzuno, fino a via spiaggia di Levante passando per via della Repubblica e via Pisa e l’area dell’ex depuratore. Un progetto concreto che stiamo portando avanti con i residenti e che rappresenta, ancora una volta, il nostro modo di fare: fatti e non chiacchiere”.

“Ci tengo a ribadire con forza – conclude il sindaco di Follonica – che non sarà un progetto calato dall’alto ma bensì un inizio di percorso di confronto con il quartiere, mettendo da parte le questioni della viabilità e ragionando esclusivamente sulle opportunità di riqualificazione di Senzuno”.