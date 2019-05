Pd: «Massa Comune non è una lista civica ma di destra»

MASSA MARITTIMA – Il Pd di Massa Marittima interviene in merito Massa Comune: “A Massa Marittima si è delineata una disputa elettorale a tre: PCI (nella lista “Uniti per il bene comune” con Rifondazione Comunista), Massa Avanti Insieme e Massa Comune” si legge su una nota del PD di Massa Marittima.

“Tutte le forze politiche hanno identità precise, però le prime due le manifestano apertamente, mentre la lista “civica” di destra è reticente all’esporsi sul proprio orientamento. Perché? Quali sono i motivi di tali dubbi? A sollecitazioni mirate su questo argomento – continua la nota – emergono risposte piccate e sottolineature da parte di Massa Comune sul loro tanto sbandierato civismo: peccato che Lega e Fratelli d’Italia siano parte organica della lista candidata al consiglio comunale, con i propri rappresentanti nominati dai vertici politici provinciali e, giustamente, hanno le proprie esigenze programmatiche e strategiche per Massa Marittima”.

“Queste forze di destra – conclude la nota – governano in alcuni posti (vedi Grosseto) con Casapound, hanno idee sovraniste, revisioniste e simpatie fasciste; hanno dubbi sul 25 Aprile come giorno di libertà da valorizzare e il diverso è da combattere a prescindere. Massa Comune ha sposato questi argomenti legittimamente, ma è giusto che sia sincera, senza vendersi come lista civica trasversale, che ormai non è più”.