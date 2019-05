Ospedale, la nuova ala diventa operativa: al via il trasferimento dei pazienti

GROSSETO – «Nuovo ospedale Misericordia: al via l’attività. Il 4 maggio è previsto il trasferimento dei pazienti ricoverati dalla vecchia alla nuova struttura. Possibile qualche disagio per pazienti, visitatori e familiari nella mattina di sabato» a farlo sapere una nota della Asl.

«Prenderà via sabato 4 maggio, come da programma – chiarisce la nota – la fase operativa della nuova ala del Misericordia, inaugurata lo scorso 13 aprile. Nella mattina di sabato infatti sarà effettuato il trasferimento dei pazienti attualmente ricoverati presso i reparti del vecchio blocco ospedaliero e da quel momento partiranno a pieno regime le attività nei nuovi locali. Si tratta di una fase molto delicata che richiede un forte lavoro di squadra da parte degli operatori e del capillare coordinamento dei direttori dei reparti interessati dal trasferimento, ovvero Terapia Intensiva, Sub Intensiva, Utic, Cardiologia, degenze Medicina Generale e d’Urgenza, Ortopedia, oltre alla supervisione della direzione aziendale e di presidio.

«In vista di questo evento – dice la Asl- potrebbe verificarsi qualche disagio a pazienti, familiari e cittadini in visita, in particolare nell’utilizzo degli ascensori impegnati nelle operazioni di movimentazione e nelle zone di collegamento tra i reparti e la nuova struttura, di cui l’Azienda si scusa anticipatamente».

«Per contenere il più possibile tali disagi – conclude la nota – soprattutto per i pazienti che saranno trasferiti, l’Azienda ha provveduto a informare personalmente i parenti su modalità e tempi di spostamento e predisposto una serie di accortezze per consentire ai professionisti impegnati nell’evento di poter procedere nel modo più confortevole e nella massima sicurezza e stabilità clinica per i degenti».