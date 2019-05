Montieri comune montano, Casucci: «Marras e Pd spieghino due anni di ritardo»

MONTIERI – “Marras il Pd e la Giunta invece di attaccare dovrebbero giustificare i due anni di ritardi” affermail consigliere regionale della Lega Marco Casucci. “Lo scorso marzo con un’interrogazione ho chiesto alla Regione Toscana se non ritenesse opportuno analizzare concretamente la possibilità che il territorio del comune di Montieri, in provincia di Grosseto, potesse essere inserito nella classificazione come “comune montano” così da poter avere accesso a tutta una serie di bandi e finanziamenti del programma per lo sviluppo rurale”.

“Nei giorni scorsi il consigliere Marras si è scagliato contro chi, a suo dire, “a Montieri si ritrova ad essere leghista per caso rivendicando primati che non ha”. Vorrei sottolineare che il Pd, la Giunta e Marras, prima di attaccare la Lega e i suoi rappresentanti, dovrebbero prima giustificare due anni di ritardi. Soltanto adesso, infatti, è pronta la proposta della Regione, che determina nuovi parametri per la definizione dei cosiddetti Comuni montani. E deve ancora essere inviata al Ministero delle politiche agricole e forestali. Non è il caso quindi di rivendicare primati ma di lavorare per il bene della collettività di Montieri” conclude Casucci.