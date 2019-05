La Pallacanestro Grosseto vince a Livorno: ora le final four sono a portata di mano

GROSSETO – L’Under 18 grossetana bissa il successo di giovedi scorso nel recupero della prima giornata e dà una spallata alla classifica del girone che ora la vede in testa a punteggio pieno con 6 punti di vantaggio (e scontri diretti favorevoli) sulla terza, appunto il Meloria Livorno a 4 giornate dalla fine della seconda fase.

Partita importante per entrambe le squadre, e forse proprio la posta in palio la rende decisamente nervosa, con tanti errori da entrambe le squadre anche banali, e il risultato deli primi due quarti ne è lo specchio con i padroni di casa che vanno all’ intevallo sul 25 – 23. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di coach Eracli inizia a giocare in modo meno contratto, effettuando il sorpasso nel punteggio chiudendo in 3° quarto sul 34 – 39 e iniziando a prendere in mano le redini della partita. Nell’ ultimo quarto Meloria prova a riavvicinarsi, ma la Pallacanestro Grosseto ha ormai il controllo del ritmo della gara, grazie anche a una maggior freschezza atletica che le consente di chiudere la gara senza subire il pressing dei padroni di casa.

Già dal prossimo incontro casalingo di domenica 12 al Palazzetto di via Austria alle 15.30 contro San Miniato la Pallacanestro Grosseto in caso di vittoria potrà dirsi certa della qualificazione alle final four per il titolo regionale, traguardo inimmaginabile alla partenza della stagione.

Pallacanestro GROSSETO : Musardo 6, Belella 2, Cardelli 4, Villacci 5, Nencioni 2, Ciacci 14, Casanova 14, Papini, Muntean, Goracci 7. All. Eracli