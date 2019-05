La Maremma ha un nuovo dottore: Giacomo si laurea con 110 e lode

GROSSETO – 110 e lode. È il voto di Giacomo Guidotti, neolaureato maremmano con una tesi di laurea dal titolo “Rilievi geomeccanici e Remote Sensing per la caratterizzazione di un ammasso roccioso”. «Dopo aver ottenuto risultati eccellenti nello sport, inizialmente con il karate, qualificandosi fra i migliori atleti nazionali – racconta con orgoglio babbo Fabio -, e in seguito con la disciplina della pesca dalla barca, non solo riuscendo ad entrare nella nazionale italiana ma anche fregiandosi di innumerevoli titoli, il più prestigioso dei quali: campione del mondo under 21 anno agonistico 2014 mio figlio Giacomo, martedì 30 aprile ha ottenuto un altro altissimo risultato personale riuscendo a laurearsi con il punteggio di 110 e lode alla facoltà di geologia dell’università degli studi di Siena».