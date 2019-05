Investita sulle strisce pedonali: donna finisce in ospedale

FOLLONICA – Una donna di 83 anni è finita in ospedale questa mattina, poco prima delle 13, dopo essere stata investita sulle strisce pedonali, mentre stava attraversando la strada in via Santini, in città, a Follonica.

La donna ha riportato un lieve trauma e alcune contusioni. Soccorsa dagli operatori della Croce rossa è stata trasferita all’ospedale Misericordia di Grosseto. Sul posto la Polizia municipale per i rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente.