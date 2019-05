Il sindaco “benedice” l’azione della Camera di Commercio. «Noi però stiamo già operando sul 95% delle richieste»

GROSSETO – Vede di buon occhio il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, la mobilitazione, guidata dalla Camera di Commercio, di imprese e sindacati per il rilancio della Maremma, anche se il primo cittadino del capoluogo rivendica il lavoro fatto dalla sua amministrazione.

«”Grosseto va avanti” – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – la Giornata di mobilitazione per lo sviluppo economico e territoriale della Maremma, è stato un evento per ascoltare le esigenze dei vari soggetti promotori. Sappiamo che la strada è ancora lunga ma siamo consapevoli di avere una concreta, unitaria e dopo la conferma di oggi, certamente condivisa, visione di sviluppo, coincidente con quella del presidente Breda al quale va il plauso al per aver messo intorno al tavolo tutti i soggetti interessati. Mi voglio adoperare per accogliere con sollecitudine lo stimolo camerale con la confidenza e la certezza che da parte mia non vi sarà la richiesta di sforzi aggiuntivi alla mia persona, in quanto tutte le questioni dibattute rappresentano il mio pane quotidiano, quello di tutti i miei assessori e dei rappresentanti governativi nazionali».

«Grazie a Riccardo Breda per aver aiutato la sintesi in maniera egregia in occasione di un’emozionante incontro molto partecipato da parte di associazioni, imprenditori, e attori delle economie locali. Mi conforta, tuttavia, il fatto che oltre il 95 per cento delle rivendicazioni siano richieste per le quali la mia Amministrazione ha già realizzato progetti o addirittura portato a termine azioni concrete. Azioni che sono state poi veicolate con tutti i mezzi di comunicazione e di partecipazione che il Comune ha in dotazione o di cui si è dotato appositamente: dal rinnovato sito internet istituzionale, al potenziamento massiccio delle pagine su Facebook e Twitter, dal nuovo canale YouTube agli strumenti di amministrazione trasparente. Dalle nuove app specifiche, come GrossetoClean e Informabene, fino ai percorsi di condivisione all’interno di progetti sulla mobilità sostenibile, sull’urbanistica, sul codice appalti, sul centro storico, tavolo sul turismo».

«Spiace che, nonostante tutti questi mezzi attivati per veicolare i nostri contenuti, ci siano ancora cittadini e organismi in città che non sono a conoscenza del nostro vasto impegno su più fronti. Ecco allora che, seguendo il format delle richieste contenute nel documento camerale, abbiamo redatto un report completo e puntuale di tutto quello che abbiamo realizzato».