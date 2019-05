Il paese premia i suoi cittadini meritevoli: ecco chi ha vinto Maglio d’Argento 2019

MAGLIANO IN TOSCANA – «E’ stato consegnato al cardiochirurgo Gianni Capannini il Maglio d’Argento 2019. Si tratta del massimo riconoscimento assegnato dalla comunità maglianese, che ha celebrato un suo cittadino la cui prestigiosa carriera medica lo ha portato ad essere uno degli specialisti di punta dell’Ospedale Le Scotte di Siena» a farlo sapere l’amministrazione comunale in una nota. .

La premiazione, che ha coinvolto anche altre persone che si sono distinte sul territorio di Magliano, è avvenuta nello spazio antistante il municipio alla presenza delle autorità civili, militari e religiose. Ad organizzare l’evento il Comune di Magliano e la locale Pro Loco. “Si tratta sempre di un evento emozionante – ha spiegato il sindaco Diego Cinelli– e lo è tanto di più perché non annunciato in precedenza il nome del vincitore, dunque tanti maglianesi lo scoprono sul momento. Quest’anno abbiamo scelto il dottor Capannini sia per le sue elevate doti professioali che rendono lustro a Magliano, ma anche per quelle personali e nella capacità che dimostra con i pazienti e che molti cittadini del nostro territorio hanno potuto toccare con mano”.

Accanto al Maglio d’Argento sono stati assegnati due premi per i cittadini che si sono distinti sul lavoro. Si tratta dell’infermiera Fedora Seghi e del meccanico, adesso in pensione, Vittorio Vinciarelli. “Un riconoscimento doveroso – sostiene Cinelli – per due persone che si sono distinte nelle rispettive professioni. Fedora Seghi per il generoso impegno professionale che va ben oltre il semplice dovere. Vittorio Vinciarelli per essere stato maestro della meccanica che ha dedicato un’intera vita al lavoro in officina e, grazie al suo ingegno ed inventiva, è rimasto al passo con i tempi e prezioso collaboratore della comunità”.

Tra i premiati anche un giovane legato al mondo dello sport. Si tratta Matteo Paoli, quindicenne campione italiano di judo Csen esordienti, categoria B 55 kg, in forza allo Sporting Club Albinia.