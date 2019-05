Il Circolo Pattinatori vince il recupero e chiude al quinto posto con gli Under 17

FORTE DEI MARMI: Taiti, Bazzichi; Dal Porto, Chereches, Giovannelli, Cacciaguerra (1), Tartarini, Bicicchi, Neto Garcia, Giorgi. All. Andrea Biagi.

CIELOVERDE GROSSETO: Bruni, Raffaello Ciupi; Blu Burroni (1), Bigliazzi (2), Alfieri, Tognarini, Casini (1), Cardi, Leonardo Ciupi (1). All. Marco Ciupi.

ARBITRO: Donato Minonne.

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto Cieloverde archivia il campionato con un quinto punto lusinghiero, arrivato dopo aver calato un poker nella final three contro Castiglione e Forte dei Marmi. I ragazzi di Marco Ciupi, che in questa maniera rendono meno amara l’eliminazione dai playoff, hanno dimostrato di essere cresciuti e nell’ultimo match dell’anno, in Versilia lo hanno ribadito. Nella gara di recupero contro il Forte dei Marmi i biancorossi si sono trovati subito in svantaggio per il gol segnato da Cacciaguerra dopo 1’09. Immediata la reazione, firmata dal rientrante Leonardo Ciupi, che ha pareggiato i conti al 2’06. La gara si è praticamente chiusa dopo il gol di Bigliazzi al 7’07. Il Cieloverde è diventato padrone del campo, ha chiuso il primo tempo sul 5-1 e nel secondo tempo si è limitato a controllare segnando il 6-1 finale.