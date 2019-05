I Veterani dello Sport pronti a premiare i migliori atleti dell’anno: ecco chi sono

GROSSETO – La Sezione Ciabatti dei Veterani dello Sport di Grosseto celebrerà nella accogliente struttura dell’ Hotel Granduca domenica 5 maggio dalle ore 11 la Festa dell’Atleta dell’Anno dove saranno premiati atleti, dirigenti e società maremmane che si sono distinti nella scorsa stagione sportiva alla presenza di autorità locali e dirigenti nazionali e regionali.

Presente quest’anno anche la plurimedagliata ex campionessa di wind surf e vice presidente del Coni Alessandra Sensini. Verrà consegnata la storica medaglia dell’ UNVS alla campionessa del mondo della squadra azzurra di Beach-tennis Under 14 Irene Mariotti, sedicesima donna a ricevere l’ambito premio. Giovane emergente Riccardo Trillocco campione di pattinaggio su strada, mentre il riconoscimento quale operatore sportivo andrà a Francesco Gazzillo presidente della soc. ATL Il Sole. Questi i Memorial: 13° “Guido Rinaldi” a Vladimiro Brezzi nella moto enduro, 7° “Corrado Festelli” al giovane calciatore del US Grosseto Schoon Molinari ed il 5° “Umberto Cavini” a Paolo Lecci, appassionato di pugilato ed amico della famiglia.

Tra gli altri numerosi premi: Medico nello sport al dottor Fausto Meciani, una vita per lo sport al professor Amedeo Gabbrielli ed al socio dei veterani Aldo Cerrai, campione italiano UITS. Verranno consegnati tra i tanti anche premi particolari a Lorenzo Mussio, atleta disabile della ASD Skeep, Leonardo Speroni esordiente Invicta (per la sua particolare malattia, con l’aiuto della famiglia ed amici, si è inserito nel calcio giovanile, tanto che la sua storia ha interessato molti quotidiani ed è stato anche ospite della trasmissione di Maria De Filippi, presentandosi con la tuta della squadra della città) ed alla famiglia dei podisti Jacopo Boscarini e Katerina Stankkiewicz oltre ad altri atleti, dirigenti e società. Dopo la premiazione la consueta Festa con il pranzo e la particolare Torta del Veterano.