Follonica nel Cuore, Versari: «Sono qui per amo questa città»

FOLLONICA – “Da comune cittadino immagino che voi tutti, comuni cittadini come me, siate stufi di elezioni e promesse, stufi di votare sperando di essere ascoltati, stufi di constatare che ad ascoltarvi sono in pochi. Quando scegliamo un volto nuovo che ci rappresenti, di solito lo facciamo perché ci rassicura, ci ispira fiducia, ci sembra una persona perbene, promette di fare cose utili e sensate per tutti noi. Ma poi il volto nuovo viene eletto, si siede sullo scranno e a poco a poco dimentica le promesse, non ricorda i punti del programma che in campagna elettorale gli hanno procurato consenso e voti, viene fagocitato da un meccanismo tanto complesso quanto ammaliante che prende il sopravvento persino sul buonsenso. Così il volto nuovo si trasforma in un volto già visto, indistinguibile dai precedenti. In questa tornata elettorale io sono un volto nuovo. So che molti di voi mi conoscono per la professione che svolgo ma di sicuro nessuno mi conosce come politico. Perché non lo sono. E allora, vi chiederete, che ci faccio qui? Sono qui perché amo questa città che frequento da tempo immemorabile e che nel tempo ho visto spegnersi, rassegnarsi, appiattirsi”.

“E non mi piace, anzi, mi dispiace. Perché un tempo splendeva sul Golfo, era una perla della Costa Tirrenica, era viva, vibrante, bella. E vorrei che tornasse ad esserlo. Non voglio fare promesse mirabolanti perché non credo nei proclami, ma sono sicuro che partendo dalle piccole cose, dai problemi quotidiani di tutti noi, si possa e si debba ricominciare Il nostro è un Movimento Civico ovvero vicino ai cittadini ed è formato da cittadini comuni, esattamente come voi. Ci sono dipendenti pubblici, casalinghe, piccoli imprenditori, studenti e giovani – pieni di grinta e idee innovative – che non si rassegnano a lasciare le cose come stanno”.

“Siamo una squadra con un sogno da realizzare, ma non da soli insieme a tutti voi. E l’unica promessa che in questo momento mi sento di fare è che vi ascolteremo. Voi siete la città ed è per voi che dobbiamo lavorare, per le vostre case in lista d’attesa, perché il vostro mare sia il più pulito (e premiato), per l’aria che voi e i vostri figli respirate, per la frutta e verdura che mangiate. Abbiamo molte idee che vorremmo raccontarvi quindi vi aspettiamo numerosi il 13 maggio dalle 18.30 al ristorante Piccolo Mondo: per conoscerci meglio, per conoscervi meglio”.