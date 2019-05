Dalla spiaggia alla montagna e ritorno con la Marevettamare

GROSSETO – Duecento chilometri da percorrere, tremila metri di dislivello da superare. E’ la Marevettamare, la cicloturistica targata Uisp che giunge alla quarta edizione. L’appuntamento, per quest’anno, è fissato per domenica 9 giugno: ancora una volta la partenza sarà a Marina di Grosseto, per arrivare ai 1.734 metri della Vetta Amiata e per far ritorno sul mare. La salita più bella, lunga, divertente e ombreggiata, quella che da Abbadia San Salvatore porta in Vetta, sarà teatro di una cronoscalata.

Saranno 12 bellissimi e lunghi chilometri: chi vuole potrà cimentarsi contro il tempo. Verrà stilata una classifica (solo per la cronoscalata, la Marevettamare è una prova non competiviva) e verranno premiati i primi tre assoluti maschili e femminili, i primi 3 di categoria (uomini e donne) delle cinque categorie per fasce di età. I premiati, ben 36, riceveranno bottiglie di vino della tenuta di Belguardo.

Per tutti, indipendentemente dalle capacità e dallo spirito con i quali si affronterà la prova, una grandissima emozione e uno spettacolo sui pedali con panorami mozzafiato da vivere. Ritrovo dalle 6 all’Insolito Caffè, con partenza alla francese (gruppi di massimo 30 partecipanti) dalle 7,30. L’arrivo allo stabilimento Ricci di Mare, con pasta party. Ci sarà anche la cena (a pagamento) aperta a tutti. Per informazioni 3346799904, 3470796031, 3316824933 e 335397372. La manifestazione organizzata dall’associazione Marevettamare, gode del patrocinio della Uisp, della pro loco di Marina e Principina, del Comune di Grosseto, della Camera di Commercio, del Panathlon e dell’Ari (Audax Randonneur Italia).

Per ulteriori informazioni http://www.marevettamare.it/.