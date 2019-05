Dai cadetti ai senior, grandi miglioramenti e conferme per gli atleti del Follonica

FOLLONICA – Grandi miglioramenti dei giovani dell’Asd Atletica Follonica alla seconda fase della Coppa Toscana Cadetti/e a Livorno. Giornata veramente positiva, nonostante il forte vento, che fa ben sperare per il futuro del gruppo follonichese, affiatato e promettente con tanti atleti alla prima esperienza nella propria categoria.

Tre medaglie di bronzo rispettivamente per Gioele Pietrini negli 80 m con 9”7, per Matteo Presenti nel lancio del giavellotto con 33,53 m e per il rientrante Samuele Borroni nel lancio del disco con 24,56 m. Vicinissimo al podio Matteo Berardi, quinto nei 2000 m, ormai una certezza nel mezzofondo. Da segnalare anche il buon 20”9 nei 150 m di Giada De Cicco, la misura di 8,15 m per Sveva Travison nel peso e 1,45 m per Filippo Cappellini nel salto in alto.

Le formazioni: Matteo Berardi (alto/2000), Samuele Borroni (giavellotto/disco), Carlo Cagnetta (alto/150) Filippo Cappellini (alto/2000), Lorenzo Marconi (triplo/2000), Gioele Pietrini (80/150), Matteo Presenti (giavellotto/disco) per i Cadetti; Elisa Bricchi (80/150), Gaia Cavazzoni (80/150), Gioia Centini (80/lungo), Carola Coppola (lungo/150), Giada De Cicco (80/150), Chiara Leonelli (80/lungo), Matilde Fabriani (2000), Alice Nuti (lungo/150), Sveva Travison (martello/peso) per le cadette.

Pioggia di medaglie e riconoscimenti all’Asd Atletica Follonica alla manifestazione Atleta dell’Anno 2018 U.N.V.S. Nella sala Tirreno della cittadina premiati i ragazzi e ragazze follonichesi autori di un gran risultato nella maxi-staffetta del Palio dei Comuni-Golden Gala allo Stadio Olimpico in Roma. Riconoscimenti anche a gli adulti Alessandro Iacomino per il titolo italiano nei 1500 mt e l’allenatrice Elisa Faucci, Claudio Mariotti per il titolo italiano nel giavellotto, Francesca Pini Prato ed Enzo di Nucci per risultati stagionali conseguiti e il socio onorario Giovanna Pellegrino per la attività di maratoneta.

Per il settore adulto segnaliamo un ulteriore ingresso in associazione, dopo gli ultimi Gianassi, Cocchi e Tognoni, di Andrea Rossetti che esordisce in gara con Il Giro della Laguna di Orbetello terminando, meglio dell’obiettivo prefissato, in 1h e 50’. Alla mezza maratona anche uno stanco Massimo Carbone in 1h38’. Paolo Capanni corre la Around Campiglia del Trofeo Podistico Livornese in 51’ e domenica ancora applausi per Massimo Carbone alla Bolgheri Run-18 km che conclude in 1h21’, e i sempre ottimi Andrea Stella, 24° assoluto in 1h17’, e Alessandro Bonaguidi 39° in 1h19’.