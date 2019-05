Ultimo Consiglio Comunale  a Capalbio: Approvato il Rendiconto di Gestione 2018  e brindisi di saluto

CAPALBIO – Si sono chiusi i lavori del Consiglio Comunale di Capalbio con l’approvazione del Rendiconto di Gestione 2018. Nel pomeriggio di oggi si è tenuto l’ultimo Consiglio Comunale di Legislatura con l’assise quasi al completo. Il Sindaco al termine della votazione che ha licenziato il rendiconto della Gestione 2018 ha preso qualche minuto per ringraziare tutti i componenti del Consiglio Comunale, i Capigruppo, a Luigi Trabucco, il Vice Sindaco Teodoli, il Segretario Comunale e tutti i dipendenti con i quali ancora c’è da condividere le attività per i prossimi 30 giorni. Nel cosrso della legislatura si sono tenuti 58 consigli comunali con l’adozione di n. 376 delibere consiliari.

La Giunta si è riunita nel corso della consiliatura 378 volte con l’approvazione di 900 delibere. “Alla vigilia delle elezioni amministrative con le quali i cittadini di Capalbio sceglieranno il nuovo sindaco e i consiglieri comunali cui spetterà il compito di amministrare nei prossimi anni, per dire semplicemente ma di cuore, grazie” “in bocca al lupo ai tre candidati, consapevole di quanto sia poi diversa la dinamica della gestione delle azioni stando all’interno della macchina amministrativa piuttosto che viverla dall’esterno” ha concluso Bellumori. Per il Gruppo Adesso oltre al capogruppo Bianciardi che ha ringraziato tutti per questi anni di impegni è intervenuta anche il consigliere Marzia Stefani: “Ultimo Consiglio Comunale, manca meno di un mese alla fine del mandato amministrativo, desidero salutare e ringraziare questa Assemblea e tutte le persone con cui ho collaborato in queti anni, la volontà di partecipare alla costruzione del bene comune è stata uno stimolo continuo ed un richiamo all’importanza delle mie responsabilità.

Nell’ambito di un confronto politco, a volte anche aspro, elementi di convergenza e soluzioni condivise su alcuni temi che abbiamo affrontato ci hanno portato a raggiungere risultati riuscendo a rimanere entro i limiti del dibattito politico, avversari ma mai nemici. Questa è la cosa piu importante. Ringrazio tutti i dipendenti comunali dei quali ho apprezzato la preparazione e l’impegno ed un ricordo particolare va a quelli che non ci sono piu’, purtroppo per scelta personale. Non smetterò di fare politica mettendomi a disposizione di chi vorrà lavorare per il generale interesse dei capalbiesi e del territorio, apportando il mio contributo come fatto nei 5 anni di mandato”. Il saluto commosso infine al Sindaco e a tutti i consiglieri, del consigliere Alessandro Continenza. Alle 17.45 il Consiglio comunale si è chiuso con un rapporto all’insegna della correttezza tra tutti i partecipanti. Che, al di là delle proprie convinzioni politiche, hanno manifestato la forte consapevolezza di proseguire sulla stessa linea espressa finora per il bene di Capalbio, dei suoi cittadini e del suo territorio. Poi il brindisi tutti insieme per Capalbio ed i suoi successi.

Termino con un pensiero di Oscar Luigi Scalfaro – già Presidente della Repubblica – che riassume il mio pensiero circa l’impegno di chi si dedica alla cosa pubblica “La vita pubblica, chiama naturalmente a servire la comunità. Servire non ha aggettivi, chiede solo umiltà, perseveranza, accettare di sbagliare, riconoscerlo. La vita pubblica chiede di pensare agli altri, di provvedere per gli altri, chiede di uscire dall’io; spinge ad un impegno che non ha diritto al grazie di nessuno. Al termine: ho fatto il mio dovere davanti alla mia coscienza.”