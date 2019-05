Trionfo sul Nomadelfia in finale, Il Braciere si laurea campione

GROSSETO – Colpo grosso de Il Braciere che nel finale regola 3-1 il Nomadelfia Sport, vincitore della regular season, e trionfa così nella finale del campionato di calcio a 7 2018/2019. Una stagione in crescendo quella dei ragazzi di Vattiata, culminata con la vittoria più prestigiosa.



E’ proprio il capitano ad aprire le danze al terzo minuto, rompendo il ghiaccio con una beffarda parabola da calcio d’angolo che sorprende Zago. Pari però immediato del team di Nomadelfia con la punizione magistralmente calciata da Tavernelli. Il botta e risposta immediato mette sulla difensiva le squadre, con il Nomadelfia che perde per infortunio proprio Tavernelli ed è costretta a ripartire spesso di rimessa, risultando comunque pericolosa: quando non sono i guantoni di Ginanneschi a respingere, ci pensa Avino a sventare la minaccia. Anche nel secondo tempo l’equilibrio non si rompe, Il Braciere però prende progressivamente in mano le redini del gioco fino ai vibranti minuti finali, in cui si di decide la contesa.

L’acuto di Bender dà di nuovo il vantaggio ai granata, e si tratta del colpo del ko per gli avversari che, nel vano tentativo di allungare la gara ai calci di rigore, subiscono il definitivo 1 a 3 griffato da Margiacchi, che corona così l’annata che lo ha consacrato capocannoniere. Il Nomadelfia si può comunque consolare con la coppa disciplina e con la consapevolezza di aver avuto una stagione ottima a cui è mancata solo la ciliegina, mentre la miglior difesa è quella del Sesto Senso Crossfit Grosseto. Festa grande invece per il Braciere Fc, una new entry gradita e meritevole nell’albo d’oro del campionato di calcio a 7.

NOMADELFIA SPORT – IL BRACIERE FC 1 – 3

NOMADELFIA SPORT: Zago, Matterazzo, G. Neri, A. Neri, Tavernelli, L. Neri, S. Neri, Grieco, Carena, B. Neri.

IL BRACIERE FC: Ginanneschi, Zenere, Avino, Barelli, Aluigi, Denaro, Bender, Vattiata, Margiacchi. All. Canuti.

ARBITRO: Francesco Romboli.

MARCATORI: 3′ Vattiata, 4′ Tavernelli, 21′ st Bender, 24′ st Margiacchi.