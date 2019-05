Studenteschi, quattro atleti della scuola media Pascoli pronti per la fase regionale

GROSSETO – Tanto entusiasmo, emozioni e importanti riconoscimenti per la scuola media Pascoli, facente capo al comprensivo 2 di Grosseto, che nella fase provinciale dei Campionati studenteschi ha conquistato il secondo posto nella classifica generale “cadetti”.

Tre primi posti sul podio con gli 80 metri piani con Mattia Piatto, per il lancio del vortex con Omar Benelli, nella marcia femminile con Arianna Cipriani e Cecilia Fiorillo (al secondo posto); ed ancora un secondo posto nel salto in lungo per Diego Tavarnesi ed un terzo nella staffetta 4×100 per Tiberie Ionut Scinteie, Mattia Piatto, Sean Niccolucci e Diego Tavarnesi.

Posizioni alte in classifica anche per le discipline del getto del peso con il quinto piazzamento di Gaia Pierella, negli 80 mt. ostacoli con Sean Niccolucci al settimo posto, nei 1000 mt. con il sesto posto di Leonardo Tosti, nel salto in alto con la quinta piazza di Tiberie Ionut Scinteie e la settima di Dario Niccoli, nel getto del peso con il nono posto di Alessandro Forti e nel vortex con l’ottavo di Alessio Bianchi.

Questi inoltre i nomi degli altri giovanissimi atleti che hanno gareggiato nella squadra della Pascoli, spinta in alto nella classifica provinciale: Mirko Colli (80 mt. piani), Iacopo Baldini (1000 mt.), Alessio Celli, Matteo Paolucci (salto in lungo), Danil Saitgaleev (getto del peso), Francesco Perriello, Francesco Addessi (vortex), Sofia Biagiotti, Emma Vannucchi, Paula Maggi (cat. cadette, rispettivamente 80 mt. piani, 1000 mt., 80 mt. ostacoli), Noemi Festeggiati (salto in alto), Clara Sestini (salto in lungo), Chiara Sardella (vortex).

L’appuntamento è ora fissato a domani giovedì 2 maggio con la fase regionale dei campionati studenteschi, che si terranno allo stadio Carlo Zecchini e al campo scuola Zauli, alla quale prenderanno parte le squadre vincitrici della fasi provinciali e i migliori individualisti per ciascuna gara e categoria.

Gareggeranno per la Pascoli come individualisti Arianna Cipriani (marcia km 2), Mattia Piatto (80 mt. Piani), Diego Tavarnesi (salto in lungo), Omar Benelli (vortex). Inoltre il 9 maggio avranno luogo le fasi provinciali delle categorie ragazzi e ragazze.