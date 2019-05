Primo maggio di tornei per i baby calciatori dell’Invicta Grosseto

GROSSETO – Un primo maggio all’insegna dei tornei, in casa della scuola calcio Elite dell’Invicta Grosseto Calcio Giovani. I bambini del presidente Brogelli, sono stati impegnati in alcune manifestazioni tenutesi nella giornata della festa dei lavoratori.



Gli Esordienti 2007 guidati da mister Vittorio Mandragora e Davide Turetta, hanno vinto la prima edizione del torneo Santimaria, organizzato dal Saurorispescia e disputato presso il campo di via Adda.

I Pulcini 2008 e 2009, guidati da Silvio Mantiglioni e Claudio Terribile, si sono classificati al 2 posto, al Torneo città di Albinia dopo aver vinto 4 partite e pareggiate 2. Questi ottimi risultati purtroppo, non sono bastati per vincere ma comunque, i bambini hanno giocato benissimo. Erano presenti anche i 2008 targati Grosseto, ma gestiti dall’Invicta, guidati da Maurizio Marconi e Daniele Tocchi, i quali hanno giocando e si sono comportati molto bene.



I Primi Calci 2010, oggi guidati da Maurizio Bruni e Roberto Brizi, erano impegnati al Torneo Primavera di Orbetello. I 9 bambini del 2010 hanno dato il massimo, acquisendo esperienza e dimostrando impegno e tanta voglia di giocare. Stessa cosa, per i bambini del 2011, guidati da mister Marco Ascone, presenti anche loro al torneo di Orbetello. Per i 2011, ma comunque per tutti i gruppi impegnati nei tornei, è stata una bella giornata di sport e di divertimento.

Il presidente e il responsabile tecnico della scuola calcio Elite si dicono soddisfatti e danno appuntamento ai prossimi tornei, tra cui il Dino Seccarecci riservato ai 2006 e il Vannelli per i 2008, nonché altri tornei, che saranno organizzati da altre società.