La Maremma da primato: Grosseto Export alla fiera TUTTOFOOD di Milano

GROSSETO – Dal 6 al 9 maggio il Consorzio Grosseto Export parteciperà a TUTTOFOOD, la fiera internazionale del B2B dedicata al food & beverage che trasforma Milano nella capitale del gusto con oltre 2.900 brand presenti e provenienti da 43 Paesi tra i quali Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Grecia, Thailandia, Stati Uniti, Perù, Messico, India, Turchia e Cina.

Il Consorzio Grosseto Export sarà presente a TUTTOFOOD con uno stand di rappresentanza: replicando la formula vincente già sperimentata negli ultimi due anni durante le fiere e in particolare a Cibus 2018, il Consorzio ha organizzato la propria presenza con un’area espositiva che dedicata ad ogni socio uno spazio dove esporre i propri prodotti e permetterà al tempo stesso a tutti di condividere e usufruire di uno spazio comune per gli incontri B2b, organizzati dal Consorzio stesso o dalle singole aziende.

“Mai come in questa fiera – commenta Gabriele Zappelli direttore responsabile di Grosseto Export – il Consorzio Grosseto Export ha deciso di potenziare e ampliare la sua capacità di ricerca di nuovi contatti commerciali e di incontri B2b a favore dei soci. Saranno presenti nel nostro stand oltre allo staff del Consorzio anche 3 collaboratori esterni che ci presenteranno buyers provenienti dal mercato cinese, dall’area del Benelux, dalla Scandinavia e più in generale dall’Est Europa. Lo scopo è,infatti, quello di massimizzare l’efficacia della nostra presenza in fiera, per cercare di incontrare il maggior numero di operatori, selezionandoli per qualità e potenzialità e sfruttando tutto il nostro network di contatti già in essere, allo stesso tempo aggiungendo nuove figure di provata fiducia che ci permetteranno di conoscere clienti referenziati e adatti ai prodotti che possono offrire i soci. Entreremo in contatto con operatori provenienti da ogni parte del mondo, distributori di specialità alimentari e catene di supermercati.”