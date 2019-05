Coppa Passalacqua, il Massavalpiana ne fa tre al Marina e affianca il Gavorrano

GROSSETO – Successo del Massavalpiana di mister Cavaglioni (3-1) capace di realizzare una seconda frazione ricca di gioco, tecnica, movimenti apprezzabili e capacità di andare in gol. Ne fa le spese il Marina il cui primo tempo assemblato su dinamismo, sacrificio, forza e un pizzico di fantasia si disperde nella ripresa dove l’avversario dimostra di avere maggiore qualità. I bianchi dunque hanno detto al torneo di essere formazione appuntita per tutti. Il gruppo di Jianu, comunque, non ha indossato i panni di Cenerentola e può pensare di trasformarsi in mina vagante a patto di migliorare la fase realizzativa.

La gara nasce da una fase di aggiustamenti reciproci dove si notano la spinta di Guareri e la girata pericolosa di Mohsine del minuto 17. Il tappo alle occasioni lo toglie Diaby al 26′: scatto dal cerchio centrale, uno sguardo a Bertocci fuori porta, lungo, diabolico pallonetto, sfera che rimbalza sulla parte superiore della traversa. Applausi a scena aperta. Due minuti dopo arriva il tiro di Gabriel Falzone, che costringe Castiglione alla deviazione in angolo. Dalla bandierina calcia Tucci, in area spunta Mattafirri che infila la rete, 1-0. Castellazzi al 32′ coglie la traversa con una potente conclusione, poi il pari del Marina. Gentili (37′) non si arrende pur stretto dai centrali, contende la palla, lotta, ci crede fino in fondo. Il numero 9 viene agevolato dalla papera generale della difesa bianca e mette in gol a porta vuota.

La ripresa è tutta di colore bianco. Il Massavalpiana mette sotto assedio il Marina non lasciandogli spazio in avanti. Tucci al 13′ coglie il montante su punizione, lo stesso Tucci batte l’angolo al 14′ sfruttato a dovere da Darian Falzone, è il 2-1. I ragazzi di Cavaglioni legittimano il vantaggio costruendo altre manovre apprezzabili e incisive. Il sigillo alla sfida lo mette Gabriel Falzone al minuto 43.

Dopo il primo turno completo, questa la classifica del girone B: Gavorrano e Massavalpiana 3, Marina calcio e Orbetello 0. Le notturne riprenderanno domani giovedì 2 maggio con Nuova Grosseto–Alberese, apertura del girone C.

MASSAVALPIANA: Bertocci, Castellazzi, Tucci, Mattafirri, Guareri, Raspanti, D. Falzone (45′ st Magnaricotte), Salvadori, G. Falzone, Boccabella (24′ st Gorelli), Santini (46′ st Corrieri). A disposizione: Cappellini, Rosti, Monteleone. All. Cavaglioni.

MARINA CALCIO: Castiglione, Trimi, Casay, Groppi, Culicchi, Bernabini (43′ st Demasi), Mohsine (37′ st Laganga), Tornabene (10′ st Perna), Gentili, Diaby (43′ st Dezso), Bernardini (10′ st Della Gatta). A disposizione: Verrocchi, Trzesnie, Cipollini. All. Jianu.

ARBITRO: Signori (assistenti Sbordone e Ginanneschi).

MARCATORI: 28′ Mattafirri, 37′ Gentili, 14′ st D. Falzone, 43′ st G. Falzone.

NOTE: ammoniti Cesay, Diaby. Calci d’angolo 6-0. Recupero: 1′ + 4′.