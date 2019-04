Tre bassotte si sono perse: «Aiutatemi a trovarle, offro ricompensa»

GROSSETO – In località Vallerotana di Poggio Pelato, tra Roselle, Montepescali, Braccagni e Batignano, si sono allontanate da casa tre bassotte taglia standard, a pelo duro di colore cosiddetto cinghiale.

Tutte hanno un collare fluorescente con il numero del padrone scritto sopra. «Sono docili ed abituate all’ uomo – spiega il padrone – non proprio altrettanto con la maggior parte degli altri animali. Chiunque le avesse anche soltanto intraviste me le segnalasse, per favore. Una bella ricompensa a chi mi aiutasse a ritrovarle è sicura. Grazie».

Contatto: Alessandro 335385404