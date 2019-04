Tradizione e innovazione, il progetto di Longo: «Una squadra per costruire, non contro qualcuno»

CASTEL DEL PIANO – «Tradizione e innovazione, la squadra di Giovanna Longo, candidata sindaco alle elezioni amministrative 2019, si prepara ad incontrare la popolazione di Castel del Piano e, con programma alla mano, inizierà questo percorso a partire da Montenero, il 2 Maggio, per proseguire a Montegiovi, il 7 Maggio, mentre sono in fase di calendarizzazione gli altri incontri! a farlo sapere il comitato elettorale in una nota.

«La squadra è al completo e tutti i suoi partecipanti, di cui il più giovane ha 26 anni, mentre il più anziano ne ha 74 – spiega la nota – sono degnamente rappresentativi di tutto il tessuto sociale di Castel del Piano». «Una squadra dalle tante sfaccettature – dice la candidata – la cui composizione vanta la presenza di persone con esperienza consolidata, sia professionalmente, sia nel settore del volontariato, conoscono bene Castel del Piano, il suo territorio e la sua gente. Molti di loro hanno seguito un percorso, grazie al volontariato, che li ha portati a maturare la decisione di potersi dedicare ad una cosa più grande di una associazione, un percorso che io rispetto e condivido».

«Alcune persone della squadra sono attive all’interno di associazioni e questo – secondo Longo – costituisce un valore aggiunto e non un disvalore, è una consapevolezza maggiore di cosa sia la ‘cosa pubblica’, è certezza di sapere che anche fare l’amministratore di un comune è, sempre più, una attività di volontariato dettata da passione, motivazione e dedizione, senza ritorno economico e senza alcun altro vantaggio».

«Le associazioni sono l’anima del territorio, perché, per fortuna – ribadisce la candidata – esiste ancora qualcuno che ha voglia di dedicare il proprio tempo libero agli altri ed al territorio. Le associazioni sono lo specchio della vitalità di una comunità. Castel del Piano ha molte realtà associative, le persone sono poche, e per questo, può succedere che un’unica persona possa ricoprire più ruoli».

«Siamo tutti consapevoli di ciò a cui andiamo incontro e di quello che dobbiamo fare – conclude la candidata – intanto spendiamo la nostra disponibilità, di tempo e di energie, per un progetto di sviluppo, che è il nostro programma, in cui crediamo e per cui mettiamo a disposizione le nostre competenze. Facciamo un passo alla volta e faremo quello che sarà opportuno fare al momento giusto, senza forzature e senza la necessità di dover, da adesso, entrare nel ruolo di amministratore, senza conoscere l’esito della tornata elettorale. All’esito del voto, faremo i nostri passi. La nostra squadra è ‘per’ costruire e non ‘contro’ qualcuno’».