Primo Maggio in Maremma: dai maggerini alle escursioni ai musei aperti. Ecco cosa fare

Canti tradizionali, visite al museo, escursioni guidate e trekking. Sono tanti gli appuntamenti in provincia di Grosseto per mercoledì primo maggio.

A Marina di Grosseto il Festival del Folklore festeggia le nostre tradizioni con i gruppi folkloristici itineranti per le vie del paese LINK.

A Roccatederighi giornata di canti popolari la mattina con il Coro Primo Maggio di Roccatederighi, la Banda G. Verdi e i Briganti di Maremma. Nel pomeriggio il convegno della storica Tania Bertolini su Donne, Lavoro e Primo Maggio e ancora musica con le De Soda Sisters, il Coro Promo Maggio di Roccatederighi, il Coro del Maggio di Sassofortino, I Pettirossi di Roccastrada, Li belli canti e la partecipazione di Liliana Tamberi. Mostra fotografica “L’ altra metà del mondo” del fotografo Stefano Erasmo Pacini al Centro Civico di Roccatederighi.

A Massa Marittima sono aperti il Sistema museale di Massa Marittima comprende il Museo Archeologico intitolato di recente a Giovannangelo Camporeale, il Complesso Museale di San Pietro all’Orto, la Torre del Candeliere e il Museo della Miniera dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19 LINK

Al museo di Vetulonia (nel comune di Castiglione della Pescaia) sino a domani sarà possibile visitare la mostra Alba etrusca di Renato Ferretti LINK.

Al Parco della Maremma sarà possibile visitare la mostra “Mare, Parco e dintorni”: un’esposizione di sculture realizzate dall’artista Maria Lia Guerrini, alias Lisarte, utilizzando la cartapesta, massello in rovere ed altri legni e metalli di recupero LINK.

A Scarlino il Centro di Documentazione Riccardo Francovich ed il Museo Archeologico del Portus Scabris saranno aperti dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’ingresso al Centro di Documentazione comprende la visita guidata della Rocca Pisana. Info tel. 0566.38552 LINK.

A Pitigliano nella zona del tufo giovedì 25, venerdì 26 aprile e mercoledì 1 maggio dalle ore 14.30 visite guidate dal titolo “Gli Etruschi di Pitigliano” organizzate da Musei Archeologici Pitigliano e Cooperativa Zoe. Info e prenotazioni, e-mail: museo@comune.pitigliano.gr.it, tel. 335.6039081 LINK.

Parco Archeologico Città del Tufo di Sorano organizza una serie di visite guidate nell’antico insediamento di Vitozza inizio alle ore 10. Info e prenotazioni tel. 335.6039081, e-mail: info@leviecave.it

A Massa Marittimna “La terra che l’inverno non fa morire” la mostra fotografica di Andrea Berti nella galleria Spaziografico fino al 3 maggio LINK.

A Castiglione della Pescaia visite guidate in barchino e birdwatching nella natura della Riserva Naturale Diaccia BotronaOgni giorno, su prenotazione, 4 Partenze Previste: ore 10:00, 11:30 – 16:00: 17:30 Cell: 389.0031369 LINK.

L’acquario di Talamone sarà aperto al pubblico, dalle ore 9 alle 13, un modo per far conoscere a grandi e piccini le specie tipiche del Mar Mediterraneo LINK.

Ottava edizione della rassegna d’arte MaremmArtExpònel prestigioso edificio del 500 denominato il Cortilone situato nel borgo antico di Sorano LINK.

Mercoledì 1 maggio torna a Castiglione della Pescaia “Bicincittà”, la manifestazione organizzata dal Comitato territoriale Uisp di Grosseto e il Comune. Alla pedalata ecologista hanno aderito: il sottocomitato della Croce rossa, la Misericordia di Buriano, l’associazione Insieme in Rosa, alle quali sarà devoluto il ricavato dell’evento. Il ritrovo è in piazza Garibaldi da dove i partecipanti prenderanno il via alle ore 9:30 LINK.

A Pitigliano la mostra fotografica di Gabriele Felici “Grazie dei muri a secco”, nei suggestivi locali sotterranei dell’Associazione Strade Bianche in via Zuccarelli, 25 a Pitigliano resterà visitabile gratuitamente fino al 5 maggio LINK

Mercoledì 1° maggio, alle 12.30, gran finale in piazza Garibaldi per Canta Fiora, con il pranzo sociale e i cori del maggio. Chiude così la kermesse che dal 25 aprile ha invaso le vie del borgo con la buona musica e l’aria di festa LINK.

A Manciano l’Arci celebra il 1° maggio con la manifestazione “Un mondo di fratelli di pace e di lavoro” LINK

Se siete un’associazione, un comune, una Pro loco e organizzate una festa o manifestazione per il Primo Maggio e desiderate essere inseriti nell’articolo scrivete a redazione@ilgiunco.net