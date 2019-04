Primo Maggio di sfide nel ricordo di Paolo Santamaria

GROSSETO – Tutto pronto nel campo di Via Adda per il primo “Memorial Paolo Santamaria”. Il Saurorispescia ha organizzato un torneo di calcio che porterà il primo maggio quattro società della Maremma ad affrontarsi in ricordo dello storico dirigente scomparso 1 anno fa.

La manifestazione calcistica è riservata alla categoria “Esordienti 2007” primo anno e vedrà scendere in campo, insieme ai giovani calciatori del Saurorispescia (2 squadre), anche i pari età dell’Invicta (2 squadre), Nuova Grosseto e Roselle.

Sono sei le squadre partecipanti per questo torneo che si annuncia pieno di significati a partire proprio dal ricordo di Paolo Santamaria, un uomo bravissimo, di una generosità sbalorditiva, un lavoratore instancabile sia fuori che dentro il campo di calcio. Paolo Santamaria è stato un dirigente storico dell’Unione Sportiva Rispescia e commissario nella Federazione Italiana Gioco Calcio.

Il messaggio gli organizzatori vogliono lanciare con questo torneo riservato ai giovani calciatori è proprio quello della lealtà e sportività che ha sempre contraddistinto il modo di vivere lo sport di Santamaria. Tutte le partite del torneo si svolgeranno sul campo in erba-sintetico di ultima generazione di via Adda con inizio alle ore 16 .