Ottimi risultati del Circolo tennis Grosseto nei campionati a squadre

GROSSETO – Nel weekend scorso si sono giocati molti incontri delle varie competizioni in cui sono impegnati gli atleti del CT Grosseto. Partendo delle categorie superiori, nella categoria D1 femminile la squadra nel CT Grosseto si è imposta sul team del CT Montecatini per 2 incontri a 1, sui campi di casa ed in particolare la nostra Raniera Sorrentino ha ottenuto una netta vittoria contro Claudia Borgoni per 6-1 6-0. La giovane Federica Santo ha dovuto cedere all’avversaria Aurora Lisi 1-6 2-6, mentre nel doppio decisivo Soorentino/Santo, capitanate dal maestro Stefano Rea, si sono imposte su Lisi Borgoni per 6-2 6-3.

La squadra di D2 Maschile, composta da Alessandro Parigi, Davide Cardoso, Nicola Medei, Federico Giammarioni e Matteo Pastorelli, sotto la guida del maestro Fabio Parigi, in trasferta, ha ottenuto una schiacciante vittoria per 5 match a 0 sul team del CT Raffaelli.

Nella tappa in trasferta del campionato di serie D3 Femminile, le nostre rappresentanti Laura Tonelli, Sarah Caporali, Silvia Bertoni e Lucia Rubegni, hanno avuto la meglio per 2 incontri ad 1 contro la squadra del CT Follonica.

Altra bella vittoria per la nostra squadra impegnata nel campionato femminile Under 16, capitanata dal maestro Fabio Parigi, che si è imposta contro le ragazze del TC Livorno per 3 incontri a 0. Le partite hanno visto in campo Irene Parigi vincente 6-0 6-1 su Claudia Capocchi, Elisa Ceccarelli si Emma Guantini per 6-1 6-1 e nel doppio finale Ceccarelli/Parigi hanno vinto facilmente 6-0 6-3 su Martellini/Barbensi.

Sul campo di casa la squadra maschile del CT Grosseto ha perso la tappa per 2 incontri ad 1 contro la rappresentativa del CT Orbetello. Nei due incontri singolari Riccardo Capone e Enrico Dragoni hanno dovuto cedere rispettivamente contro Iacopo Bovicelli e Riccardo Falchi, il primo incontro è terminato 1-6 2-6, mentre il secondo 2-6 5-7. La coppia di casa Tarentini/Mensi si è imposta vagnio nel doppio finale contro Bovicelli/Falchi in due set terminati 6-4 7-6

Nel campionato maschile di categoria Under 12 la squadra del CT Grosseto, sotto la supervisione del capitano Eugenio Rubini, ha vinto sui campi di casa per 2 incontri ad 1 contro quella del CT Bagno di Gavorrano. In particolare Michele Giovagnoli ha avuto vita facile contro Antonio Imparato ottenendo una netto 6-1 6-1, mentre il nostro Francesco Salvini ha dovuto cedere 0-6 5-7 contro Francesco Neri. Netta vittoria per i nostri ragazzi nel doppio finale che ha visto la coppia Salvini/Giovagnoli imporsi su Neri/Imparato per 6-2 6-1.

Sui campi del Tennis House di Livorno la squadra di Misto Under 10 del CT Grosseto A, composta da Edoardo Pacini, Sara Gambini e Maia Petrella, guidata dal maestro Giulio China, ha vinto la tappa per 2 incontri ad 1.

L’altra squadra di casa CT Grosseto B del torneo Misto Under 10, guidata dalla maestra Chiara Franci, composta da Alessio Falciani ed Anna Nerelli ha ottenuto una netta vittoria per 3 incontri a 0 in trasferta contro il team del CT Mantoflex-A .

Le squadre del CT Grosseto Under 16, Under 12 ed Under 10 hanno vinto il loro girone e si qualificano per il tabellone regionale ad eliminazione diretta.