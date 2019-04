Opportunità di lavoro: azienda assume ingegnere civile

GROSSETO – Ricerca di personale in corso per un’azienda che cerca un ingegnere strutturista, meglio se residente nella provincia di Grosseto. Queste le caratteristiche richieste:

• ingegnere civile strutturale (laurea specialistica)

• età 30-35 anni

• esperienza minima 3-5 anni di attività professionale o c/o studi d’ingegneria (con comprovata attività di collaborazione)

• buona conoscenza calcolo strutture metalliche

• esperienza minima di cantiere

• lavorare con scadenze stabilite e spesso in condizioni di dead line d’urgenza

• ottima conoscenza strumenti informatici: autocad e sw specifico di calcolo strutturale

• capacità di interfacciarsi con team di altri tecnici per perseguire obiettivi strategici d’azienda

• conoscenza pratiche tecniche ed amministrative c/o uffici preposti (Genio Civile)

• buone doti di relazione

Il curriculum vitae deve essere inviato a: selezione@fidiasrl.it