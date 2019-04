Nuovi orari per l’ispettorato del lavoro: ecco come prendere appuntamento

GROSSETO – Dal 6 maggio cambia l’orario al pubblico dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto in via Belgio, 15. «Dal lunedì al venerdì – afferma Mariafrancesca Santoli – l’orario sarà dalle 9:30 alle 12:00 per tutti i servizi, mentre il pomeriggio sarà unicamente su appuntamento al numero: 0564.420711».