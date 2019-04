Negli amatori restano in quattro a giocarsi il titolo: ecco le semifinali

GROSSETO – Restano in quattro a giocarsi il titolo di campione provinciale Uisp: Senzuno, Torniella, Gavorrano e Venturina sono le semifinaliste del torneo elite.

Proprio dai livornesi arriva la principale sorpresa dei quarti, visto che il Venturina riesce a far fuori la Torbiera seconda in regular season e finalista della Coppa Big. Cardarelli e compagni, per la verità, reduci dalla sconfitta in Coppa con il Senzuno, avevano bisogno di un mezzo miracolo dopo la sconfitta per 6-3 dell’andata. L’impresa è riuscita solo in parte, con un successo di misura che non lascia a metà la rimonta e consegna un’altra amarezza al team capalbiese, grande protagonista di questa stagione ma conclusa a bocca asciutta. Chi invece è pienamente in corsa per l’ennesimo trionfo è il Senzuno: bastava vincere ai campioni in carica per passare il turno con la Disperata. Invece arriva un 6-0 che, nel caso non sia già abbastanza chiaro, certifica che i follonichesi restano la squadra da battere. In semifinale ci proverà l’ottimo Torniella, capace di travolgere 4-0 la Polverosa dopo il pari in bianco dell’andata: gli arancioneri sembrano nel migliore momento di forma della stagione e a Follonica se la giocheranno. Avrà il vantaggio del fattore campo il Gavorrano, che dopo il successo esterno passeggia 4-1 nel ritorno e si prepara ad ospitare il Venturina, lunedì 6 maggio.

Dopo il trionfo – con annessa promozione – del Massa Valpiana, offre ormai pochi spunti di interesse il torneo di Eccellenza. La capolista cade in casa con il Boccheggiano, che difende quindi il secondo posto dagli assalti degli avversari. Ma considerando il turno di riposo in arrivo, la corsa alla piazza d’onore è aperta e coinvolge sia il Montemerano, 3-0 all’Atletico Grosseto, sia il Chiusdino, superato proprio dal Montemerano dopo il pareggio di Ribolla. Negli altri match bene Alberese, Campagnatico e Paganico.

Elite

Quarti di finale ritorno

Senzuno-Disperata 6-0 (andata 1-1)

Torbiera-Venturina 1-0 (andata 3-6)

Gavorrano-Marsiliana 4-1 (andata 2-1)

Torniella-Polverosa 4-0 (andata 0-0)

Semifinali

(lunedì 6 maggio)

Gavorrano-Venturina

Senzuno-Torniella

Eccellenza

Ventiduesima giornata

Massa Valpiana-Boccheggiano 2-3

Paganico-Granducato 1-0

Ribolla-Chiusdino 1-1

Alberese-Magliano 2-1

Montemerano-Atletico 3-0

Campagnatico-Sant’Angelo 3-1

Riposa: Seggiano

Classifica

Massa Valpiana 50

Boccheggiano 44 +

Montemerano 40

Chiusdino 39

Paganico 35

Alberese 30

Seggiano 27

Magliano 26

Sant’Angelo 25

Ribolla 25

Campagnatico 23 +

Atletico Grosseto 22

Granducato del Sasso 8