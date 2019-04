Montieri comune montano, il lavoro e la proposta della Regione illustrati alle imprese. Marras: “Noi a lavoro per il territorio. Le critiche? Ridicole e fuori tempo”

MONTIERI – “La proposta della Regione Toscana che determina nuovi parametri per la definizione dei cosiddetti comuni montani è pronta e presto sarà inviata al Ministero delle politiche agricole e forestali – spiega Leonardo Marras, capogruppo PD Regione Toscana –. Risultato di un lavoro dettagliato e condiviso con i territori, ha l’obiettivo di superare alcune contraddizioni come quella di Montieri che dal 2007, seppur riconosciuto come disagiato, inspiegabilmente non rientra tra i comuni montani e dare risposte alle imprese agricole che più di tutti sono state danneggiate da questa situazione non potendo godere appieno del punteggio privilegiato nelle graduatorie del Piano di sviluppo rurale”.

“Proprio il sindaco e il Partito Democratico di Montieri – prosegue Marras –, circa due anni fa hanno posto il problema a me e all’assessore Remaschi; gli uffici regionali si sono attivati da subito, grazie anche alla decisione dell’allora ministro Maurizio Martina di avviare la revisione della classificazione sull’intero territorio nazionale, e siamo arrivati ad primo importante risultato che ho illustrato ieri a Gerfalco, insieme al sindaco Verruzzi, alle imprese agricole del territorio. Ma per completare il percorso manca un ultimo step: la valutazione del Ministero, che inizierà a vagliare le proposte regionali dal prossimo luglio”.

“A chi oggi a Montieri si ritrova ad essere ‘leghista per caso’ rivendicando primati che non ha e attribuendo meriti inesistenti, voglio dire con chiarezza: si informi bene prima di parlare perché c’è chi da tempo e costantemente è al lavoro per il territorio e se davvero tiene alla comunità (che lo condannerà all’opposizione per l’ennesima volta) si dia da fare anche dopo questo mese di campagna elettorale con i suoi colonnelli romani perché la proposta della Toscana possa essere accolta dal Ministro del suo partito senza ulteriori penalizzazioni per le imprese del territorio di quel Comune”.