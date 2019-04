Maremma al voto: Mara Carfagna in visita a Grosseto e Follonica 

GROSSETO – Venerdì 3 maggio la deputata azzurra Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati, sarà in Maremma in supporto di Forza Italia in vista delle elezioni Europee e delle prossime Amministrative nella città del Golfo. Primo appuntamento elettorale con i big nazionali di Forza Italia: gli azzurri accolgono a Grosseto, e seguire a Follonica, uno degli esponenti più in vista della politica italiana.

L’ex ministro alle Pari opportunità del Governo Berlusconi (2008-2011) sarà ospite dei colleghi grossetani di Forza Italia, la deputata Elisabetta Ripani e il senatore Roberto Berardi. L’appuntamento è in sala del Consiglio comunale nel municipio grossetano alle ore 17.30: alla conferenza pubblica presenzieranno anche il coordinatore regionale e vice capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, l’onorevole Stefano Mugnai, il coordinatore provinciale azzurro, Sandro Marrini, il sindaco e presidente della Provincia di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

L’incontro pubblico in sala consiliare è aperto a tutta la cittadinanza. A seguire, la deputata Carfagna e i colleghi azzurri si sposteranno a Follonica per una cena elettorale organizzata dal coordinamento provinciale di Forza Italia a cui prenderà parte anche il candidato sindaco del centrodestra di Follonica, Massimo Di Giacinto. La conviviale sarà l’occasione per parlare del futuro della città del Golfo. La cena, in programma alle 20 al ristorante Piccolo Mondo, è a numero chiuso ed ha già registrato il tutto esaurito.