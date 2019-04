Il Gavorrano inizia ben il Passalacqua: tris all’Orbetello

GAVORRANO: Petruccelli, Cavallini, Balloni (19′ st Ferrante), Xhafa (31′ st Ballettai), Molia (31′ st Rubegni), Pastore, Amato, Berti (14′ st Brunacci), Cordovani, Costanzo (19′ st Carlotti), Righini. A disposizione: Brunelli. All. Biagetti.

ORBETELLO: Battisti, Fois, D’Angelo, Gargelli, Bosi, Nieto, Ronchetti, Barbini, Del Sarto (38′ st Marconi), Nieto, Buemi (34′ st Spaggiari). A disposizione: Garofani, Fregosi, Ottali, Petcoglo, Romano. All.Di Chiara.

ARBITRO: Bocci (assistenti Bocchino e Pasquini).

RETI: 17′ Costanzo, 13′ st Bosi, 33′ st Ballettai, 48′ st Carlotti.

NOTE: al 28′ della ripresa è stato allontanato il tecnico Di Chiara per proteste. Ammoniti: Pastore e Bosi. Calci d’angolo 4-2. Recupero: 0′ + 4′.

GROSSETO – L’esordio del girone B vede il Gavorrano prevalere (3-1) sull’Orbetello. Risultato troppo pesante per i ragazzi biancocelesti, successo fabbricato sull’esperienza e sul cinismo per la formazione di Biagetti. Il Gavorrano ha un ricco possesso palla, che risulta arido fino a far combaciare tre tiri con tre reti dimostrando di saper colpire al momento opportuno con gli uomini giusti. L’Orbetello ha opposto una sapiente copertura del campo, il giusto atteggiamento di agonismo e tenacia, un carattere tipico di chi non teme nessuno, nemmeno un avversario più consistente sul lato squisitamente tecnico. La partenza vede il Gavorrano ricercare i giusti collegamenti mentre l’Orbetello appare attento e reattivo. Dopo 4′ Nieto spara una punizione – fallo su Ronchetti – che costringe Petruccelli a volare e mettere in angolo, al 14′ Battisti blocca un tentativo di Berti. Quindi la rete del vantaggio (17′) firmata da Bosi, che, sfruttando l’errore difensivo, disegna un’azione preziosa e redditizia fino a depositare la sfera in fondo al sacco.

In pratica le manovre del Gavorrano si fermano qui mentre l’Orbetello viene in avanti al 25′ con Nieto a indirizzare un rasoterra, che attraversa tutta la luce della porta senza che nessun compagno riesca a intervenire. Al 44′ ci prova Del sarto su punizione, blocca Petruccelli. La ripresa vede l’Orbetello intensificare le manovre avanzate. Al 13′ il lavoro dei biancocelesti viene premiato: Fois scappa sulla destra, mette al centro un pallone sul quale arriva puntuale Bosi e il pari è raggiunto. I ragazzi di Biagetti riprendono possesso del pallone senza trovare i guizzi giusti per graffiare. Di Chiara protesta per le decisoni del direttore di gara e viene allontanato dalla panchina (28′). Poi arriva la combinazione Carlotti – Ballettai con quest’ultimo bravo a concludere con una sventola sulla quale nulla può Battisti. Spaggiari alza troppo la mira al 38′ da buona posizione. Nel recupero Carlotti in mischia trova lo spiraglio giusto per chiudere la gara dando al Gavorrano tre punti preziosi.