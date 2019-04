Gli alfieri della Sbr3 protagonisti alla Gran Fondo Poggi di Maremma

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prova esaltante per la società Sbr3 Edilmark alla Gran Fondo Poggi di Maremma disputata domenica 28 aprile.

La gara con circa 200 partenti prevedeva due percorsi di km 105 e km 130 con partenza da Castiglione della Pescaia su un tragitto impegnativo con le le salite di Tirli, Gavorrano, Giuncarico, Tatti e il famigerato Peruzzo con pendenze del 20%. Al via della società del presidente Marco Baldo ben 23 atleti che al termine della manifestazione hanno conquistato la prima posizione nella classifica a squadre.

Più che positive le prove individuali degli atleti grossetani nelle classifiche per categoria. Fra tutti, nel medio, Roberto Brunacci, settimo assoluto e primo di cat ed Enrico Cortecci, mentre nel lungo Giulio Chiti 14 ass e 2 cat. A sfidare il percorso lungo si sono inoltre distinti il senatore SBR3 Flavio Municchi e Diego Carraresi.

Ottima prova anche per i nuovi ingressi in squadra Dario Accolla, Simone Cortecci, Massimo Pasquini, Tommaso Daviddi e Alessio Seripa. Per finire molto bene anche Gianni Giannotti, Andrea Catani, Daniele Tonetti, Daniele Giubbotti, Federico Boncioli, Claudio Boccini, Andrea Bianchi, Stefano Goracci e Stefano Zini che vince la sua categoria.

La stagione agonistica era iniziata alla grande con alcune Gran Fondo come quella di La Spezia e Pomarance dove Marco Bertaccini ha fatto iniziare a parlare di sè con prestazioni in crescendo. Ora l’importante appuntamento di Cervia e dopo la classicissima Nove Colli dove il Team schiererà addirittura 13 atleti.