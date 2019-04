Francesco Limatola presenta il programma e la lista ai cittadini. Al via gli incontri sul territorio

GROSSETO – Il candidato sindaco Francesco Limatola ha fissato il calendario degli incontri sul territorio per presentare ai cittadini il programma e i candidati al Consiglio comunale. Francesco Limatola sarà a Piloni mercoledì 8 maggio, alle ore 18, al Circolo Arci e a seguire, alle ore 21 a Torniella al circolo Arci. Giovedì 9 maggio, alle ore 21 è la volta di Montemassi, Centro Civico e venerdì 10 maggio, alle 21, a Sassofortino, Centro Civico.

Lunedì 13 maggio, alle 21, Francesco Limatola incontra i cittadini di Roccastrada, al Centro Civico; seguirà l’incontro di martedì 14 maggio, alle 21 a Ribolla, Ex Cinema.

Poi ancora, lunedì 20 maggio, alle 21 a Roccatederighi, Centro Civico e martedì 21 maggio con doppio appuntamento: alle ore 18 a Sticciano Alto, al Ristorante Il Frantoio (con aperitivo) e alle ore 21 a Sticciano Scalo al Centro Civico.

Infine giovedì 23 maggio, alle ore 21, si terrà l’incontro con i cittadini agli impianti sportivi di Pian del Bichi.

“Porto avanti una sana abitudine che ho sperimentato da sindaco – commenta Francesco Limatola – che è quella di recarmi periodicamente in tutte le frazioni, per osservare da vicino il territorio e ascoltare cosa hanno da dire le persone che ci vivono. Credo, infatti, che non si possa amministrare bene un comune rimanendo seduti ad una scrivania. Il sindaco è la figura di riferimento per tutta la comunità, deve essere presente ed è altrettanto importante che i cittadini percepiscano questa disponibilità. L’iniziativa che abbiamo introdotto negli anni passati ‘Comune Vicino, il Sindaco a casa tua’, con i ricevimenti del sindaco nel capoluogo e nelle frazioni, ha riscosso il gradimento dei cittadini. Siamo tornati nelle frazioni per rendicontare i 5 anni insieme e adesso torniamo di nuovo per presentare i nostri candidati e il nostro programma, nel quale prevediamo, anche per il futuro, la stessa modalità di lavoro. Anzi, rafforzeremo il rapporto diretto fra Comune e cittadino: il sindaco, non solo organizzerà incontri con cadenza mensile in tutti i paesi, ma farà visita, su richiesta, direttamente a domicilio”.