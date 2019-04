Coldiretti: il successo “giallo” al Madonnino. Stand Campagna Amica preso d’assalto

GROSSETO – Appena conclusa la 41° Fiera del Madonnino, Coldiretti Grosseto può fare un bilancio più che positivo della propria presenza in una delle Fiere più attese in Maremma ma che di anno in anno sta diventando un punto di riferimento cardine per tutto il centro Italia. “Quest’anno – afferma Paolo Giannini, direttore di Coldiretti Grosseto – abbiamo ottenuto una grande affluenza di visitatori presso il nostro padiglione con soddisfazione sia degli imprenditori agricoli di Campagna Amica, attori principali dell’iniziativa, sia dei consumatori che hanno potuto conoscere, degustare e acquistare eccellenze del nostro territorio. Molte le famiglie con bambini che hanno potuto consumare prodotti locali garantiti da chi direttamente li produce, gelato con latte di pecora, fragole, yogurt di bufala, formaggi tipici, birra artigianale, hamburger di chianina, soppressata, lumache sono solo alcune delle specialità offerte nei quattro giorni di fiera. I consumatori gradiscono infatti in modo sempre più convinto prodotti sani, genuini e di certa provenienza, con il mercato di Campagna Amica intendiamo continuare a consolidare con i cittadini-consumatori quel grande patto che si è dimostrato vincente, un patto che guarda alla stagionalità, alla rintracciabilità e alla salubrità dei prodotti e che è alla base del nostro progetto più complessivo di Forza Amica del Paese. La nostra partecipazione alla Fiera del Madonnino è stata sicuramente positiva e, in quanto tale, da ripetere in futuro.”

Campagna Amica è la più grande rete di vendita diretta nazionale e rappresenta il massimo incontro fra chi produce e chi consuma con tracciabilità dei prodotti offerti, rappresenta anche un importante strumento di promozione del vero made in italy, a Grosseto i mercati di Campagna Amica si possono trovare in via Roccastrada 2 il martedì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, al Cottolengo il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il sabato anche a Follonica all’area ex Parco Centrale dalle 8.00 alle 13.00.