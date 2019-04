Cambio al vertice di Federcaccia in Maremma: eletto il nuovo presidente. Ecco chi è

GROSSETO – «È Davide Senserini il nuovo presidente provinciale di Federcaccia. Eletto all’unanimità nella seduta di lunedì 29 aprile, succede a Luciano Monaci alla guida dell’associazione per 20 anni! l’annuncio arriva da Federcaccia di Grosseto.

«Nella stessa seduta – spiega l’associaizone – è stato eletto anche il nuovo Ufficio di presidenza e sono stati nominati i referenti delle commissioni settoriali dell’Associazione. Senserini, 30 anni, di Roccastrada, malgrado la giovane età, ha già alle spalle una lunga esperienza nel mondo associazionistico e venatorio, all’interno del quale ha ricoperto e ricopre ruoli significativi. Consigliere nei due ultimi mandati, prima dell’elezione a presidente, attualmente è anche coordinatore provinciale della Confederazione dei Cacciatori Toscani (Cct)».

«Tecnico faunistico, laureato all’Università di Firenze – conclude Federcaccia – Senserini, ha una profonda conoscenza del mondo venatorio, che frequenta fin da giovanissimo, e della gestione della selvaggina. Un’esperienza importante costruita negli anni, che metterà a disposizione della Federcaccia, in un momento non facile per il mondo venatorio».