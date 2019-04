SCARLINO – Una squadra composta da nove uomini e tre donne è quella che il candidato sindaco Emilio Bonfazi ha presentato questo pomeriggio nella sala Auser di Scarlino Scalo alla presenza di molti sostenitori, tra cui anche alcune rappresentanze politiche come Leonardo Marras, capogruppo Pd al consiglio regionale; Francesco Giorgi, segretario Psi provinciale; Luca Niccolini, segretario Pd Scarlino o l’imprenditore Silvio Passini. La lista civica “Bonifazi Sindaco per Scarlino” è sostenuta, infatti, da Pd, Psi e Più Europa.

Bonifazi, oltre a presentare la sua squadra si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa. «La mia candidatura esterna – ha detto – è stata criticata da molte persone, sono stato definito perfino un “mercenario della politica”, ma forse è proprio questa la forza della nostra lista. A Scarlino ci sono troppi personalismo e rancori ed è evidente perché ci sono tre liste di centrosinistra in campo a questa mandata elettorale. Noi vogliamo chiudere con queste beghe e personalismo locali, quindi credo che la mia candidatura sia positiva. Non solo, è anche una rottura rispetto al passato e in questo contesto bisogna riconoscere l’onestà intellettuale del Pd che ammette di avere ammessi degli errori nel passato e la lì si deve ripartire. Ecco cosa vogliamo fare».

Bonifazi non risparmia quindi critiche alle candidature in campo, ma non solo a quelle del centrosinistra. Della candidata di centrodestra Francesca Travison dice che «Da lei non arriva alcuna proposta. Quello che leggo sono solo polemiche, ma niente proposte. Sì, la candidata pensa di avere trovato delle risorse economiche per una navetta che collega le frazioni ma le vorrei ricordare che il primo bilancio della nuova amministrazione verrà deliberato solo nel 2020. Inoltre – rincalza – se le si toglie l’argomento dell’inceneritore non ha proprio altro da dire».

Per quanto riguarda la lista “PensiAmo Scarlino” Bonifazi la definisce “lista Bizzarri”. «Il candidato Roberto Maestrini – sostiene – è una brava persona, così come tutta la squadra, ma di fatto la lista è di Bizzarri».

Infine, e non senza polemiche, commenta anche la candidatura del sindaco uscente Marcello Stella. «Forse – dice Bonifazi – dopo 25 anni in Comune con il suo personalismo ha rotto un po’ e lo dico io che sono stato sindaco per tanti anni, ma alla fine di entrambe le esperienze ho lasciato le stanze comunali perché è giusto così».

Questa, invece, la squadra completa della lista “Bonifazi Sindaco per Scarlino”:

Martina Giovannelli, 25 anni, segretaria; Marco Carli, 47 anni, capocantiere; Giusi Rizzo, 45 anni, impiegata e assessore uscente a gestioni associate, sport e caccia, turismo, finanziamenti; Marco Sinatti, 48 anni, specializzato metalmeccanico; Isolina Dal Maso, 63 anni; Mauro Biagioni, 67 anni, pensionato ed ex assessore a Roccastrada; Fabio Della Spora, 59 anni, pensionato; Sergio Gaggioli, 62 anni, ingegnere; Gianluca Mazzuoli detto “Il Senatore”; Siliano Campinoti, 64 anni, dirigente; Guido Mario Destri, 57 anni, agente assicurativo ed ex assessore a Scarlino; Claudio Bellucci, 65 anni, pensionato (dopo 44 anni di lavoro), ex tecnico informatico dirigente.