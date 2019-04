Bolletta dell’acqua: c’è ancora tempo per richiedere le agevolazioni. Ecco come

MASSA MARITTIMA – «Fino alle 12 del giorno 15 maggio 2019, i soggetti in possesso di alcuni specifici requisiti possono presentare domanda per ottenere il bonus sociale idrico integrativo per le agevolazioni tariffarie a carattere sociale del servizio idrico integrato per l’abitazione di residenza, relativamente all’anno 2019» a farlo sapere una nota del Comune.

Al fine di ottenere le agevolazione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

– Residenza anagrafica nel Comune di Massa Marittima.

– Titolarità di utenza domestica individuale e residenza presso l’indirizzo della fornitura per almeno uno dei componenti il nucleo familiare Isee.

– Nel caso di utenze condominiali o aggregate, residenza presso il corrispondente indirizzo di fornitura dell’utenza per almeno uno dei componenti il nucleo familiare Isee e presentazione dell’attestazione dell’Amministratore di condominio o intestatario dell’utenza raggruppata, circa la spesa annua (anno solare precedente) a carico del richiedente, nonché l’avvenuto pagamento di tale spesa.

– Possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n.159, e relativa attestazione Ise/Isee, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee Ordinario) del nucleo familiare inferiore o uguale ad euro 9.000,00. Per le famiglie numerose (nuclei familiari con almeno 4 figli a carico), ai sensi dell’articolo 3, commi 9 e 9 bis, del Decreto Legge n.185 del 29/11/2008, valore Isee pari o inferiore a 20mila euro.

– Gli utenti diretti/indiretti ammessi al Bonus nazionale, i titolari di Carta Acquisti o di Rei sono automaticamente ammessi al bunus sociale idrico Integrativo. La domanda dovrà comunque essere presentata al Comune e sottoscritta da un componente il nucleo familiare Isee.

«Per ulteriori informazioni – conclude la nota – e per la modulistica collegarsi al sito web www.comune.massamarittima.gr.it sezione “agevolazioni famiglie e cittadini” oppure recarsi presso l’ufficio segreteria – settore 1, piano primo Palazzo Comunale».