Bando per le Mura storiche, Scoccati: «Opportunità per Montepescali. Il Comune si muova»

MONTEPESCALI – Le Mura di Montepescali potrebbero subire un restyling. Se lo augura la consigliera comunale Catuscia Scoccati, che ha inviato una nota al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. «Dal sito web della Regione Toscana, ho visto la pubblicazione del “Bando per la concessione dei contributi per la valorizzazione delle mura storiche previsti dalla legge regionale 1 agosto 2016 n. 46 (Città murate della Toscana)”, ed ho ritenuto quindi di inviare al sindaco una lettera dove segnalo questa opportunità per il nostro paese di Montepescali, che necessita di interventi importanti e che potrebbero essere realizzati attraverso un progetto finalizzato alla cinta muraria del paese stesso».

«Sono molti anni che si aspetta un’opportunità per realizzare questo intervento sulle mura di Montepescali e tutti vorrebbero vederle rifiorire in bellezza ma sopratutto vederle mettere anche in sicurezza. Il nostro Balcone sulla Maremma potrebbe così ritornare ai fasti di un tempo, un’opera importante per renderlo ancora più bello agli occhi dei turisti che vorranno visitarlo – prosegue Scoccati -. Il Consiglio regionale come era stato anticipato ha confermato lo stanziamento per le città murate consentendo ai comuni di concorrere, adesso tutto è in mano alla nostra Amministrazione comunale, che dovrà proporre un progetto, che sappia meritare un posto importante nella graduatoria di assegnazione delle risorse previste dal bando regionale stesso».