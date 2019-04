Asilo estivo: aperte le iscrizioni per il nido e centro infanzia. Ecco come fare domanda

ORBETELLO -«Sono aperte le iscrizioni per i servizi di asilo nido estivo all’asilo nido di Albinia e di centro per l’infanzia estivo alla Scuola materna comunale “C. Consani” per l’estate 2019» a farlo sapere il Comune lagunare in una nota.

«La relativa modulistica e il bando – chiarisce la nota – sono reperibili presso gli Uffici Urp e Pubblica Istruzione del Comune di Orbetello in Piazza del Plebiscito o sul Portale del Comune: https://www.comune.orbetello.gr.it/» .