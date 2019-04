Amministrative2019 “Scarlino può” presenta il programma: incontro con i cittadini in Comune

SCARLINO – Francesca Travison, insieme con la sua squadra formata da 12 candidati, presenta il programma elettorale di “Scarlino può” giovedì 2 maggio alle 18 nella sala consiliare del Comune di Scarlino.

«È tempo di raccontare agli scarlinesi il progetto della lista civica a sostegno di Francesca Travison – spiega il comitato elettorale in una nota – le idee per cambiare Scarlino sono tante dopo anni di malgoverno del centrosinistra, agli scarlinesi ora il compito di scegliere il cambiamento. Il primo incontro con la cittadinanza è in programma giovedì 2 maggio alle 18 nella sala consiliare del Comune di Scarlino (piazza Garibaldi); martedì 7 maggio invece sarà la volta di Scarlino Scalo, appuntamento alle 21 nella sala Auser di via Matteotti 25».

«Francesca Travison e i suoi candidati – conclude la nota – saranno poi in Pian d’Alma sabato 11 maggio alle 18, nella sala della chiesa della frazione, e infine venerdì 17 maggio sempre alle 18 alla sala Auser stavolta del Puntone (via Poggio Spedaletto). «Invito tutti gli scarlinesi a venire ad ascoltare le nostre idee per cambiare Scarlino – dichiara la candidata Travison –: abbiamo scelto di organizzare più presentazioni in ogni frazione del Comune per dare a tutti i cittadini la possibilità di conoscerci e conoscere il nostro programma».